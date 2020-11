Pese a complicaciones por COVID-19, gobierno de Guerrero no se endeudó para atender la pandemia: Tulio Pérez

"El Covid-19 ha puesto a prueba nuestra capacidad administrativa, de gobernabilidad y social. La ruta es clara, las decisiones han sido las correctas. Como dice el gobernador Héctor Astudillo Flores, no podemos escatimar en esfuerzos, a Guerrero debemos servir sin límites", expresó el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo durante su comparecencia en el marco de la glosa del Quinto Informe de labores del gobernador Héctor Astudillo Flores.



En la presentación de lo realizado por la dependencia a su cargo, el encargado de las finanzas de la entidad inició su intervención con un reconocimiento a todos los trabajadores del sector salud y también expresó su pésame por todas las pérdidas de vidas que ha dejado a su paso la emergencia sanitaria.



Ante el pleno del Poder Legislativo, el secretario de Finanzas y Administración admitió que para Guerrero enfrentar la pandemia del COVID-19, no sólo ha sido un problema sanitario, también lo ha sido económico y presupuestario, por ello, la administración estatal se vio obligada a tomar decisiones en política económica sobre el gasto público.



Indicó que el impacto económico que tuvo la emergencia sanitaria por el Covid-19 se tradujo en más de 10 mil millones de pesos sobre el Producto Interno Bruto Estatal y la pérdida de miles de empleos formales e informales de nuestra entidad. "El daño es grave, por lo que se tuvo que tomar medidas indispensables".



Pérez Calvo comentó que la reorientación del presupuesto ha sido imperativa para evitar consecuencias económicas más graves, por lo que fue inaplazable una mayor racionalidad en el ejercicio del gasto gubernamental.



Informó que las afectaciones en las Finanzas del Estado de Guerrero por concepto de participaciones ascienden a mil 487.4 millones de pesos y en las aportaciones en 800.8 millones de pesos. En suma, cerca de 2 mil 300 millones de pesos menos a lo programado originalmente.



Pérez Calvo reconoció que esta situación obligó a realizar ajustes presupuestales y reforzar las políticas de austeridad, con la finalidad de obtener recursos disponibles para financiar las acciones derivadas del COVID-19, pero estas no afectaron a sectores vitales como la Secretaría de la Mujer, Salud, Seguridad Pública, Desarrollo Social, Agricultura y Pesca, Educación y Turismo.



Recordó que el gobernador Héctor Astudillo autorizó dos ajustes presupuestales que sumaron 441.4 millones de pesos, los cuales no han sido suficientes, dado que los gastos destinados a la pandemia al 31 de octubre del 2020 son por el orden de los mil 322.56 millones de pesos.



En materia de egresos, precisó que fueron de 48 mil 67 millones 300 mil pesos, de los que 46 mil 539 millones 400 mil pesos han sido destinados al Sector Central, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos y los 81 Municipios del Estado; mientras que mil 527 millones 900 mil pesos fueron destinados para nómina y gasto corriente del Sector Paraestatal de los 53 organismos.



En los gastos de Salud, se incluyen los conceptos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) por 3 mil 587 millones 235 mil pesos y en el sector Educativo, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) por 13 mil 461 millones 622 mil pesos.



A su vez, el Poder Legislativo recibió 449 millones 751 mil pesos y el Judicial 561 millones 007 mil pesos, transferidos en tiempo y forma, que se destinan para la operatividad de estos.



A los Órganos Autónomos, les fue transferido 3 mil 231 millones 155 mil pesos, para su operatividad, sobresalen los recursos que se destinaron a la Universidad Autónoma de Guerrero por mil 852 millones 801 mil pesos.



Añadió que la inversión, es una de las principales fuentes generadoras de empleo; por ello, la Secretaría de Finanzas y Administración, transfirió 3 mil 590 millones 763 mil pesos, recursos destinados a la ejecución de obras, en Desarrollo Urbano, Agua Potable y Alcantarillado, Carreteras e Infraestructura Educativa.



Fueron transferidos en tiempo y forma los recursos a los 81 municipios del ramo 28, Participaciones a Municipios por un monto de 3 mil 487 millones 796 mil pesos y del ramo 33 ’Fondo de Aportaciones Federales’, de Infraestructura Social Municipal (FAISM) el cual importa 2 mil 611 millones 478 mil pesos y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) mil 216 millones 304 mil pesos.



Puntualizó que el gobernador Héctor Astudillo ha sido solidario con sus trabajadores, por lo que no se ha despedido a ningún trabajador y se han cubierto con puntualidad salarios y prestaciones que por ley les corresponden y por quinto año consecutivo, no hubo paros laborales en la administración central.



Con respecto a la deuda pública, manifestó que al inicio de la administración, la deuda pública, a largo plazo, era de 2 mil 376.4 millones de pesos, pero al 30 de junio de 2020, el saldo de la deuda pública se redujo a mil 615.7 millones de pesos, "es decir, en 760.7 millones de pesos menos, es 32.01% menos que la deuda en el 2015".



"Es importante señalar, que la pandemia aún persiste y por lo tanto las necesidades de salud y de recursos financieros son incalculables", apuntó.



Refirió que el Gobierno Federal proyecta que para el 2021.