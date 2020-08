Pese a COVID, en Hidalgo desobedecen y todos hacen lo que quieren sin medidas sanitarias

La gran mayoría de mexicanos vamos a enfermar por COVID, es una característica de esta pandemia. Los esfuerzos de las autoridades sanitarias sin embargo, van encaminadas en que la propagación no sea acelerada para no saturar los sistemas de Salud, lo que a la fecha se ha cumplido. Sin embargo, en Hidalgo el cerco sanitario se ha roto por una gran mayoría de personas que ya no toma distanciamiento social, e incluso lo hace sin medidas sanitarias.



En Pachuca, El Independiente de Hidalgo evidenció decenas de familias que transitan por el centro histórico de la ciudad, incluso por momentos con mayor afluencia de lo que se daba en condiciones ’normales’. Destaca que muchos de los habitantes captados, no cumplían con las medidas de contingencia sanitaria.



En Tulantepec el alcalde reconoció que los pobladores no siguen las medidas y siguen llevando su vida normal, así como sucede en otros municipios al interior del Estado.



En Mineral del Chico, al igual que en otras demarcaciones, se siguen llevando a cabo eventos masivos. El último captado la madrugada de este domingo fue un Rave.



Los prestadores de servicios no se han quedado atrás.



Mientras por un lado los balnearios de Hidalgo, mismos que se ubican entre los más visitados del país, señalan que seguirán el protocolo sanitario implementado por el semáforo de COVID, lo cierto es que no han cesado sus actividades hace semanas y lo mismo sucede con centros nocturnos, principalmente en la capital hidalguense. Estos últimos incluso manifiestan que no venden bebidas alcohólicas pero lo cierto es que una vez dentro de los inmuebles, los usuarios han evidenciado que operan con normalidad.



Los mismos alcaldes no tienen la fuerza moral para solicitar distanciamiento social, pues en las últimas semanas más de una decena de ellos ha sido señalado por hacer fiestas y pachangones hasta altas horas de la madrugada y con decenas -o centenas- de invitados.