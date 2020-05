Pese a cuarentena, cientos acuden al último adiós del ‘Trinche’ Carlovich

Una profunda pena flotaba en el aire, atenazada por la pandemia del Covid 19. La muerte de la figura del futbol Tomás Trinche Carlovich, 74 años de edad, tras un asalto, convocó a aficionados que, contritos, acudieron a darle un último adiós a una deidad del balón, en su terreno natural, la cancha. Incluso el sol, sin su irremediable sonrisa, apareció para hacerle una reverencia.



Desgarrados de dolor, cientos de seguidores concurrieron a la despedida de Trinche, ex jugador admirado por Diego Maradona, José Perckerman, César Luis Menotti, Jorge Valdano y Marcelo Bielsa, en un velorio a cielo abierto organizado en una cancha de la ciudad argentina de Rosario en medio de la cuarentena por el Covid-19.



En las tribunas los fanáticos lucían cubrebocas y flameaban el rojo y azul en banderas y camisetas, los colores de Central Córdoba de Rosario, el club del ascenso del que Carlovich fue emblema y lo despidieron entre cánticos y aplausos.



El ex jugador murió el viernes producto de un golpe que sufrió en la cabeza durante un asalto en la calle para robarle su bicicleta. El impacto lo derribó, lo que provocó una fuerte caída sobre el asfalto.



Carlovich fue sometido a una cirugía por las lesiones en el cráneo, pero no pudo sobrevivir a la incursión al quirófano y murió. Años atrás había sido operado de la cadera.



El féretro de Carlovich fue llevado en un auto fúnebre hasta el centro de la cancha, se le colocó en el césped, con una pelota de futbol encima, para recibir ahí el homenaje de su último adiós como la estrella mítica que fue.



La muerte del Trinche conmovió al mundo del futbol argentino, en especial en Rosario, la ciudad a 310 kilómetros de Buenos Aires, cuna de astros como Lionel Messi, entre otros. Diego Armando Maradona publicó en sus redes:



’Con tu humildad nos bailaste a todos, Trinche. No lo puedo creer, te conocí hace poquito, y ya te fuiste. Mi más sentido pésame a tu familia, y ojalá que se haga justicia. Que en paz descanses, maestro’.



Carlovich, fue un futbolista que siempre le huyó a la fama y prefirió jugar en clubes modestos, pues además de Central estuvo en las filas de equipos como Colón de Santa Fe, Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú.



A pesar de ese distanciamiento de las luminarias, recibió grandes elogios de Maradona e incluso relató que Pelé lo pidió para que jugara en el Cosmos de Nueva York, en los años 70, aunque no se pudo cumplir ese deseo.



En febrero pasado, Trinche tuvo su encuentro soñado con el Pelusa, en ocasión de una visita del ex capitán albiceleste a Rosario en su rol de entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata:



’Trinche, vos fuiste mejor que yo’, le dijo Maradona al regalarle una camiseta autografiada.



Este jugador cuya vida fue contada en el libro Trinche, el genio secreto del futbol, también había deslumbrado a dos conocidos entrenadores Marcelo Bielsa y César Menotti.



El momento de mayor esplendor popular para el Carlovich fue cuando tuvo una actuación memorable en un duelo entre la selección albiceleste, que se preparaba para acudir al Mundial de Alemania 1974, y un combinado de jugadores de Rosario, quienes ganaron 3-1; pese a no marcar, Carlovich fue clave en esa victoria.



Una constante de su personalidad evocada por contemporáneos y ex compañeros fue que Trinche Carlovich era poco competitivo; eso le impidió conseguir mayor notoriedad aun cuando tenía un gran talento.



Fue un ídolo que pudo ser un astro.



Y será dios en el cielo o en el infierno