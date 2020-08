Pese a la crisis la STPS asegura que de aquí a diciembre se generaran dos millones de empleos como es el compromiso del Gobierno Federal

+La STPS sostiene crear dos millones de empleos



+Sin medidas sanitarias la CNTE en el Zócalo



+Darán IMSS a choferes de transporte concesionado



CIUDAD DE MEXICO .- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) pone a disposición sus esfuerzos para reforzar y contribuir al Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que generará 7 mil 300 empleos, de los 2 millones que el Gobierno de México se comprometió a crear, de abril a diciembre de este año, en el marco de la estrategia para la reactivación económica derivada de la pandemia del Covid-19.



Por ello Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, participó en el Primer Foro Regional para el Fortalecimiento del Capital Humano Corredor Interoceánico, junto con Rafael Marín Mollinedo, Director General del Centro Interoceánico; Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador de Oaxaca; Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador de Veracruz; y Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior, donde expresó que este proyecto representa una histórica inversión pública en infraestructura, que atraerá inversiones privadas, nacionales y extranjeras.



’La reactivación económica y la generación de empleos en esta región no es una promesa a cumplir en un futuro, sino que desde el inicio de las obras del corredor, como en otros proyectos de infraestructura, ya están hoy proyectistas, ingenieros, albañiles y demás trabajadores de la construcción, muchos de ellos, incluso originarios de las diferentes comunidades de la región, que esto es importantísimo, que la propia región se involucre y participe de los proyectos para realmente beneficiar en estas entidades’.



Alcalde Luján refirió que con la finalidad de estrechar esfuerzos con las empresas que desarrollarán los proyectos de infraestructura, la dependencia que encabeza pone a disposición la plataforma de intermediación laboral del Servicio Nacional de Empleo (SNE) para publicar sus diferentes vacantes u ofertas de empleo y así apoyar a cubrirlas con talento de la región.



Asimismo, dijo, los proyectos de desarrollo económico vienen acompañados de requerimientos de perfiles laborales específicos, en función de las actividades productivas que van arribando a la región, por lo que a través del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro pueden formar habilidades y competencias de la juventud.



’Necesitamos ir preparando a la población, principalmente a la más joven en las diferentes habilidades y en las diferentes competencias que se irán demandando para ir innovando en el mercado laboral, en el marco de los esfuerzos ponemos a disposición el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro para poder fomentar esta inclusión de jóvenes en la formación, de la mano de diferentes tutores, empresas, negocios, que se vayan conformando’.



La encargada de la política laboral del país explicó que el programa contribuye a reducir las disparidades que existen entre los empleadores y los buscadores de empleo, pues más del 50% de los empleadores en México dicen no encontrar al perfil idóneo para sus vacantes.



’El programa está logrando vincular a los jóvenes con las oportunidades laborales que existen en su región, queremos que, si algún joven desea migrar, lo pueda hacer por elección, pero no por necesidad. Estamos convencidos de la importancia de promover el arraigo de los jóvenes en sus lugares de origen, cerca de sus familias y donde están sus costumbres y que se conviertan en agentes de la transformación’.



Recordó que Jóvenes Construyendo el Futuro, al igual que otros programas del bienestar, atienden a las causas estructurales de la pobreza y de la exclusión con la finalidad de construir los cimientos de un país y de un Istmo mucho más próspero y equitativo para todos.



El al Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec es un conjunto de proyectos, acciones y programas sociales que buscan mejorar las condiciones de vida de la población istmeña, ofrecer participación y alianza en los proyectos estratégicos, crear una economía incluyente, además de preservar y respetar la identidad de las comunidades indígenas. El Istmo de Tehuantepec incluye 79 municipios: 33 de Veracruz y 46 de Oaxaca; es el punto de acceso a la región a la región Sur-Sureste, que integra a la cuarta parte de las entidades federativas del país….



MONTA CAMPAMENTO LA CNTE EN EL ZOCALO Y SIN MEDIDAS SANITARIAS



Sin ninguna medida sanitaria con muchas demandas y amenazas la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) han sentado sus reales en la Plaza del Zócalo, de donde no piensa retirarse hasta hablar con el Presidente de la Republica en torno a la reasignación de plazas.



Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegaron con maletas y casas de campaña a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México; avisaron que instalarán un plantón de 15 días, o hasta que las autoridades resuelvan sus demandas, como la asignación de plazas para docentes.



Hoy durante el día la CNTE bloqueó vialidades como Pino Suárez e Izazaga, Eje Central y calles del primer cuadro, por lo que el tránsito se vio afectado por un tiempo considerable.



Pasado el mediodía, la CNTE se instaló en la plancha del Zócalo en un plantón indefinido., en donde los maestros de la CNTE de Michoacán fijaron su plantón en donde exigen plazas para los normalistas egresados, además de sueldos y bonos atrasados.



Alrededor de 1000 maestros integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Michoacán, instalaron un plantón indefinido en el Zócalo capitalino.



Los maestros se mantendrán en campamento y exigen una reunión con el presidente Andrés López Obrador para que sean resueltas sus demandas principalmente acusan el adeudo de sueldos, bonos y la basificación de los normalistas egresados de las generaciones 2019 y 2020.



En un inició a su llegada miembros del colectivo que llegó a la ciudad tuvo un enfrentamiento con policías capitalinos que les impedían el paso a la plancha de la explanada.



Los manifestantes arribaron a las inmediaciones del Palacio Nacional a bordo de varios autobuses y han improvisado un espacio para cocinar alimentos, al lado norte de la Plaza de la Constitución….



PRESENTAN GOBIERNO CAPITALINO E IMSS PROGRAMA PARA AFILIAR A CONDUCTORES DE TRANSPORTE CONCESIONADO



Para mejorar la movilidad en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México, el Gobierno capitalino informó que implementa el programa de Mejora Integral del Transporte Público Colectivo Concesionado de Ruta, el cual contempla invertir 80 millones de pesos durante 2020 para que, en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se otorgue seguridad social a 15 mil 500 conductores y operadores del transporte público colectivo concesionado de ruta en la capital del país.



La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que estas acciones forman parte del programa de Mejora Integral del Transporte Público Colectivo Concesionado de Ruta en la Ciudad de México que contempla tres ejes transversales: Regularización y bonos de combustible; Profesionalización y mejora del servicio; y Ordenamiento vial y sustitución de unidades.



’Lo que estamos anunciando es un apoyo a los conductores; este apoyo consiste en que vamos a darle un recurso a cada conductor, a cada chofer que sea inscrito por su concesionario en la aplicación especial para este caso, y le vamos a dar el recurso para que se inscriba en el IMSS. Al inscribirse en el IMSS por primera vez, el chofer de un microbús, de un autobús -que no está asociado al Programa de Corredores o al Programa de Metrobús- va a tener Seguro Social’, expresó.



Con ello, al cumplir con todas las responsabilidades y obligaciones como operadores de transporte concesionado, obtendrán acceso al seguro social, servicios médicos, quirúrgicos, pensión por invalidez, por viudez, por vejez y gastos funerarios.



’Con Zoé, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, hemos tenido un excelente trabajo, no solamente en los temas de COVID, sino en muchos otros temas (…) Es una medida innovadora, distinta, nueva, nunca nadie la había implementado para el transporte concesionado en nuestro país, y lo que estamos buscando es la mejora del transporte concesionado’, refirió Sheinbaum Pardo.



Comentó que uno de los objetivos de la presente administración capitalina es fortalecer el transporte público concesionado, mediante un programa integral que pueda permanecer a largo plazo, así como garantizar su adecuada operación y un mejor servicio a la ciudadanía. Por ello, cerca de 6 mil 500 unidades que han incorporado con cámara de videovigilancia para tener más seguridad y se otorga un bono de combustible -4 mil pesos mensuales por microbús y 6 mil pesos por autobús de corredores- para subsidiar la tarifa.



El director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo Aburto, enfatizó que este programa integral beneficiará a más de 15 mil trabajadores y sus familias, a través de su incorporación voluntaria al régimen obligatorio bajo la modalidad de trabajador independiente (personas trabajadoras independientes que solicitaron ser inscritos a la incorporación voluntaria)….



