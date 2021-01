Pese a la emergencia en Guerrero permitieron que personas festejaran sin ninguna restricción.

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. Lunes 04 enero 2021.-Pese a la pandemia de COVID-19 y al aumento de hospitalizaciones de pacientes graves, los festejos de año nuevo reunieron a multitudes de personas en playas, antros y bares de cuando menos seis estados.



Ante esta situación, gobiernos estatales y locales han aplicado sanciones, pues los organizadores de estas fiestas no acataron las medidas sanitarias para evitar el alza de contagios. Al corte de este domingo, México sumaba 1 millón 448,755 casos totales y 127,213 defunciones.





Jalisco y Nayarit

En redes sociales fue denunciado el White Party New Year’s Weekend, una fiesta que se realizó del 30 de diciembre al 3 de enero en varios puntos de Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit.



Según asistentes al festejo, en el que se presentaron varios DJ, este se llevó a cabo sin que se siguieran los protocolos de sanidad para evitar contagios.



Arturo Dávalos, alcalde de Puerto Vallarta, dijo este lunes a Noticieros Televisa que fue "complicado" contener a los turistas nacionales y extranjeros.



Aseguró que varios establecimientos, como antros, cantinas y bares, fueron clausurados por realizar eventos "que estaban prácticamente prohibidos" debido a la contingencia.



"Sabemos los riesgos, esperemos que no se incrementen los números de contagios de toda esta gente que viene a Puerto Vallarta a disfrutar", dijo, y detalló que la ocupación hotelera registrada en fin de año fue de entre 60% y 65%.



Quintana Roo

Playa del Carmen y Cancún también registraron una alta afluencia de turistas nacionales y extranjeros, quienes abarrotaron calles y establecimientos sin sana distancia y medidas preventivas.



El gobernador Carlos Joaquín González dijo a Televisa que durante estos días se ha aplicado gran cantidad de actas administrativas, multas, cierres y clausuras de establecimientos que no respetan las medidas establecidas.



Según el gobernador, durante esta temporada Quintana Roo alcanzó una ocupación hotelera de 60%. "Es lo que mantiene el semáforo amarillo… y está prácticamente en los límites", dijo.



También señaló que hay más de 400 vuelos diarios nacionales e internacionales. "Eso es muy importante para el crecimiento económico, pero eso también obliga, por supuesto, a incrementar las medidas", reconoció.



"Se pudieron detener una cantidad muy importante de fiestas que se estaban anunciando a través de internet en diversos lugares del estado. Prácticamente todas ellas se pudieron cancelar… pero en algunos casos la afluencia de gente fue mucho mayor", dijo.



Oaxaca

Otro punto donde se reportaron eventos masivos fue Oaxaca.



Habitantes de Santa María Colotepec denunciaron en redes sociales que, pese a que por decreto municipal los eventos masivos o que generen aglomeraciones están prohibidos, un bar de Zicatela, en Puerto Escondido, organizó una fiesta de música electrónica.



El establecimiento llamado La Piedra de la Iguana compartió imágenes de su evento, encabezado por el DJ oaxaqueño Gurubay.



Pese a que el bar aseguró que se respetarían las medidas preventivas, como la sana distancia y el uso de cubrebocas obligatorio, en sus fotos se observa a decenas de personas sin mascarilla.



Guerrero

Pese a que el gobernador Héctor Astudillo anunció el cierre de playas y la cancelación de juegos pirotécnicos para celebrar la llegada del año nuevo, algunos establecimientos permitieron que personas festejaran sin ninguna restricción.



Este domingo, el gobernador informó que en promedio el estado registró una ocupación hotelera de 39% y una derrama económica de 1,340 millones de pesos, en el periodo del 21 de diciembre al 3 de enero, en sus tres destinos turísticos principales: Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Taxco.



Astudillo anunció en videoconferencia de prensa que toda la entidad quedará en semáforo naranja, por lo que concluirá el semáforo diferenciado establecido el 21 de diciembre, mediante el cual Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo quedaron en amarillo para incrementar la ocupación hotelera en esta temporada.





Veracruz

Los festejos masivos para celebrar el fin de año también se registraron en Veracruz, a pesar de que en la entidad hay ocho municipios en alerta máxima por COVID-19.



El 2 de enero, en el municipio de Catemaco se realizó un baile masivo en el estadio de beisbol Adolfo Moreno.



Según el anuncio del evento, encabezado por el grupo musical de cumbias Junior Klan, los asistentes debían seguir medidas de prevención.

Fuente: Expansión Política