Pese a la reducción de presupuesto a las alcaldías, se garantiza el empleo: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México,

Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que, pese a las reducciones de presupuesto que se hicieron a las alcaldías, se está garantizando el empleo para todas las personas.



Estamos haciendo todo junto con las alcaldías para que no se pierda ninguno de los empleos que se venían por autogenerados, estamos colaborando conjuntamente el tema de la reducción de ingreso.



Ya que no solo afecta al gobierno central, también afecta a los organismos

autónomos, a las alcaldías.



La jefa capitalina señaló, a medida de lo posible, puedan abrirse algunos espacios, de trabajo autogenerados, pero por lo pronto lo más importante es garantizar los empleos.



Sobre la reducción del 2.7% al presupuesto total de las alcaldías, todo se realizó por consenso con las 16 alcaldías y se revisa en qué se puede reducir y en qué no.



No es una imposición que tienen que reducir en este capítulo, (es esta partida), quieras o no; sencillamente las alcaldías, los alcaldes y alcaldesas están haciendo una revisión de su presupuesto y en qué parte pueden ampliarse.



Destacó que la idea surgió de los 16 alcaldes

junto con el Gobierno de la Ciudad de México para posponer la ampliación del presupuesto participativo por la imposibilidad de hacer las asambleas durante este año; y hacer estas obras hasta el 2021.



GOBIERNO CdMX INVIERTE 100 MDP EN COLECOR TAHEL POR INUNDACIONES



La jefa Capitalina, Claudia Sheinbaum, indicó, las caóticas inundaciones que por más de siete años han afectado al nororiente de la capital del país durante la temporada de lluvias serán parte del pasado con la construcción del colector Tahel al que el gobierno de la Ciudad de México le dio una inversión de casi cien millones de pesos.



La obra tiene un avance de 85 por ciento y se prevé que entre en operaciones en septiembre próximo y hacia noviembre concluya la construcción total para beneficio de 50 mil habitantes de las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.



Claudia Sheinbaum, acudió este sábado a supervisar los trabajos que no se detuvieron pese a la contingencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2.



La obra, destacó Sheinbaum Pardo, aliviará principalmente a los colonos de San Juan de Aragón y Pensador Mexicano, pues el agua pluvial será enviada hacia el Túnel Emisor Oriente a través de la lumbrera 8.



El colector Tahel se ubica en Circuito Interior, entre las avenidas 551 y 513, San Juan de Aragón, y ha dado empleo de manera directa a 172 personas y de manera indirecta a 371, de acuerdo con el el gobierno capitalino.