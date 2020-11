Pese a operativos de INVEA Piano bar opera clandestinamente en Lomas de Chapultepec

Recientemente en diversos medios de información de la Ciudad de México se dieron a conocer los operativos que emprendieron las autoridades capitalinas y de la alcaldía Miguel Hidalgo para vigilar que los bares y ’antros’ operaran como restaurantes.



La propia Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaun dijo que el ’INVEA realiza verificaciones e inspecciones, principalmente en zonas de bares que tenemos conocimiento comienzan a abrir, para tener la certeza de que no funcionan como bares sino como restaurantes, de que están cumpliendo con las medidas de un aforo del 30 por ciento y en caso de no ser así serán suspendidas las actividades igual que en otros sitios de la ciudad’.



En el caso de Las Lomas de Chapultepec que se encuentra dentro de la demarcación de Miguel Hidalgo, resulta que en la parte de arriba del que hasta antes de la Pandemia por #COVID19, fue uno de los restaurantes más exclusivos de la capital, Costa Guadiana, se encuentra abierto un piano bar clandestino que está operando de manera ilegal, primero sin verificación del INVEA, sin protocolos y licencia de las autoridades sanitarias federales y locales, incluso el acceso es por el estacionamiento del sótano del edificio Corporativo Palmas, donde una guardia los espera y los conduce a un elevador que los lleva al segundo piso para ingresar al lugar.



Vecinos de la zona que se negaron a dar sus nombres, refieren que no han querido hacer denuncia alguna por temor a alguna represalia de los operadores del supuesto piano bar.



Algunos inspectores del Gobierno de la Ciudad de México o de la Alcaldía Miguel Hidalgo han sido presuntamente sobornados para hacerse de la "vista gorda" y dejar este supuesto ’piano-bar’, operar de manera clandestina hasta altas horas de la noche.



A los clientes se les da acceso de manera selectiva y el lugar cuenta con nutrida concurrencia, hasta ahora se desconoce si el o los propietarios son personas influyentes o simplemente ’fifís’ que compran la voluntad de las autoridades, aún y a pesar de los apercibimientos que han hecho la Jefa de Gobierno y las autoridades de la alcaldía.



La ubicación de este antro prohibido, que opera las noches de viernes a sábado en la Ciudad de México, es Palmas 810, esquina con Monte Tabor. Col. Lomas De Chapultepec alcaldía Miguel Hidalgo que gobierna Víctor Hugo Romo de Morena.