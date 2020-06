Pese a pandemia habrá electrificación en Guerrero: Mario Moreno Arcos

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado (Sededol), Mario Moreno Arcos, dijo que pese a la pandemia en Guerrero habrá electrificación con celdas solares y que a través del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), se pretenden obtener al menos 400 millones de pesos para llevar a cabo el magno proyecto.



Entrevistado a través de plataformas virtuales, implementadas por la Nueva Normalidad, Moreno Arcos mencionó que las empresas que ejecutarán los proyectos eléctricos son locales y que se busca innovar en al menos dos mil 500 hogares guerrerenses.



Algunos de los municipios beneficiados son: Malinaltepec, Cochoapa, Coyuca de Benitez, San Luis Acatlán, Xochistlahuaca, Atoyac, Petatlán, Ajuchitlán, entre otros y que en un mes comienzan las obras.



Moreno Arcos detalló que el gobierno estatal invertirá 34 MDP para el proyecto y que hay 305 ampliaciones de redes por construir, y con ello Guerrero se posicionará del lugar 30 al sitio 23 del ranking nacional en energía fotovoltaica.



MÉXICO SUFRE DESIGUALDAD POR CORONAVIRUS



Respecto al golpe económico que ha dejado la pandemia del Coronavirus, el ex alcalde de Chilpancingo manifestó que el déficit financiero que ha significado la pandemia en Guerrero, ha desatado una crisis de desigualdad, y que pese a los mil 300 comedores comunitarios que ha implementado la Sedesol, urge una reactivación nacional.



El funcionario cuestionó las estrategias implementadas por la Federación, pues a tres meses de cuarentena, no hay datos fehacientes de la aplanación de la curva de contagios, situación que puede interpretarse como una amenaza para los mexicanos y un desconocimiento de las autoridades nacionales.



Expuso que en Guerrero es apremiante la reactivación turística y minera, para evitar que la pobreza arrebate el terreno ya ganado en los ciudadanos, pues debido al confinamiento, hay un retroceso comercial que ya ha dejado a miles de ciudadanos sin empleo y sin ningún ingreso fijo.



LAMENTABLE QUE APROVECHEN PANDEMIA PARA CANDIDATEARSE



Cuestionado sobre por políticos que de manera mediática toman ventaja para candidatearse, el también ex diputado local, lamentó que haya funcionarios que busquen votantes al repartir despensas o sanitizar calles, pues como representantes populares es su responsabilidad servir al pueblo en momentos de inestabilidad, sin que estas acciones representen un chanteje a los pobladores para obtener su aprobación en las urnas.



"Es sorprendente cómo en momentos de crisis, salgan cantidad de funcionarios a hacer trabajo humanitario y busquen al mismo tiempo la simpatía y el voto de la gente, pues en momentos de vulnerabilidad el sentido de -ser buen político- puede caer en distorsión ante estas conductas", acotó.



A pregunta expresa sobre su estrategia de postularse en el proceso electoral de 2021, el liderazgo estatal refirió que es un halago posicionarse en encuestas como favorito, sin embargo, la situación económica requiere atención al cien por ciento, por lo que no ha manejado ninguna estrategia electoral; apuntó que su trayectoria en la función pública nunca ha sido señalada por actos de corrupción, dijo.



"Soy un funcionario con experiencia, sin antecedentes de corrupción y comprometido con mi estado y con las causas justas", finalizó.