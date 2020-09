Pese a tormenta en la Cooperativa, ‘La Máquina’ marca la pauta en el torneo: ‘Profe’ Cruz

+Balance de la jornada siete del torneo Guardianes 2020



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– En medio de la pandemia y de la afectación que tuvo la Liga Mx, hay un equipo que marca la pauta con base en funcionamiento y resultados: Cruz Azul, analizó el estratega José Guadalupe Cruz. Reconoció que la irregularidad de casi todos los planteles es consecuencia de un torneo ’atípico’, como el Guardianes 2020. La escuadra albiceleste acaricia la novena estrella en su escudo que no consigue hace 23 años.



Para Cruz, Dante Siboldi, técnico de la escuadra cementera, ’ha sabido inyectar coraje y determinación a su plantel en medio de la tormenta que afecta a la Cooperativa, porque en el fondo debe haber cierta incertidumbre de si les van a pagar o no.



Amén, puntualizó, de que ’si se encontrarán historias de corrupción en el club; ello se suma al entorno complicado, porque nadie hizo una pretemporada normal, las concentraciones y entrenamientos son distintos, muy modificados.’



Luego de siete fechas disputadas del certamen, reconoció que la Liga Mx no está brindando un torneo espectacular, «como sería lo deseable».



Contrastó:



’En Alemania, Italia, Inglaterra vimos excelentes partidos tras la reanudación, y esa etapa sólo quedó marcada por la ausencia de público en las tribunas, porque no hubo mayores cambios.



’En el plano futbolístico, el nivel no decreció en las principales ligas europeas, al menos no les afectó tanto como a la mexicana. Considero que allá se tomaron decisiones a tiempo y acá no se hizo una buena lectura, los tiempos no fueron los correctos en diferentes entidades. Más bien se reactivó todo cuando los picos eran altos, se dejó de lado el tema salud y se priorizó el económico’, sostuvo el Profe.



Por ahora los equipos capitalinos copan la parte alta de la tabla general. Después de La Máquina, que tiene 16 puntos, están empatados con 13 unidades Pumas y América. Siguen con 12 Monterrey y Toluca. ’Hemos visto muchos altibajos, pero pienso que el torneo irá poco a poco al alza’, auguró.



Los Rayados, añadió, ’están reaccionando y Tigres no ha logrado reflejar ni en la cancha ni en resultados todo el arsenal que tiene como plantel.’



Profundizó:



’Ya sabemos que la UANL arranca lento y termina fuerte; no se caracteriza por ser consistente. Pero queda claro que ambos se van a colar a la liguilla, y ya estando ahí nadie les va a quitar la etiqueta de candidatos. Sin dejar de lado al León, que juega bien.



El ex técnico de Atlas, Puebla y Morelia, entre otros equipos, aceptó que no le gusta que haya acceso o manga tan ancha a la liguilla, pues pasarán 12 escuadras.



’La disposición obedece a un tema comercial y económico, buscan recuperar patrocinios, pero puede tener su lado atractivo, van a calificar equipos que se morirán en la raya para avanzar, porque tendrán todo por ganar y nada que perder. Hay que ver qué sucede; lo seguro es que va a mejorar el ritmo’, estimó.



Avatares de Billy



Por otra parte, un juez federal otorgó una suspensión provisional para el ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, pero sólo lo protegerá ante su posible aprehensión por parte de la Fiscalía General de la Ciudad de México, que lo busca por el delito del fuero común de administración fraudulenta.



En contra del ex directivo aún pesan otras órdenes de aprehensión por delitos de orden federal, entre ellos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por las que incluso existe ya una ficha roja de localización y aprehensión emitida por la Interpol.



(Con información del periódico La Jornada)