Pese a violencia en Guanajuato, panistas reconocen labor de fiscal estatal y le dan 9 años más a cargo

La situación actual en Guanajuato ha dejado en duda el papel del Fiscal Estatal Carlos Zamarripa Aguirre, pese a que se recrudece el contexto de violencia en dicho estado y que es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas omisiones y corrupción que termina en la liberación de inculpados... pero para los diputados panistas, su labor ha sido digna de halagos y alabanzas, por lo que lo dejarán en su cargo 9 años más.



A las escasas y endebles críticas que llegaron de diputados de Morena y PRD, Carlos Zamarripa respondió con dos justificaciones: primero, que si existía mala percepción ciudadana del trabajo de la Fiscalía era un asunto ’mediático’ porque se responsabiliza a la institución del incremento de la violencia. Luego, pidió a los legisladores que dejaran de verlo como un enemigo.



’El enemigo está allá afuera, no soy su servidor, ni los profesionales que laboran en la institución, todos estamos alineados’.



A lo largo de seis horas, Zamarripa Aguirre capoteo los cuestionamientos. Respondió lo que quiso, y aunque se le cuestionó sobre el tema, no hubo respuestas claras del número de personas desaparecidas. Nada se habló de las fosas clandestinas, tampoco hubo la menor referencia a los casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales como la de Leo Reyes y las deficiencias en la integración de las carpetas de investigación que han terminado con la liberación de presuntos delincuentes.



Un fiscal empoderado por los espaldarazos de la fracción panista y sus aliados, eludió comprometerse en un plazo fijo a dar resultados que se reflejen en la disminución de delitos. También dejó claro que no renunciará al cargo, como lo ha sugerido el presidente Andrés Manuel López Obrador.



’Pareciera ser que la polarización que pudiera lograrse entre una u otra autoridad es la ganancia del delincuente, es uno de los propósitos de la delincuencia organizada: lograr desconfianza entre las autoridades que lo están combatiendo. A veces pareciera que dejara en el ámbito de mi atribución de combatirla, eso no va a pasar mientras yo esté aquí’.



Envuelto en cifras, el responsable de la procuración de justicia durante los últimos 11 años, periodo en el que Guanajuato ha tenido una escalada en delitos de alto impacto con escenas que se recrudecen y dejan a su paso miles de víctimas, insistió en que no es el responsable de la violencia, tampoco de las omisiones de otras autoridades.



El fiscal que presumió una coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública entregó a los legisladores cifras que se contradicen con las que presentó hace apenas una semana Alvar Cabeza de Vaca Appendini, responsable de la Secretaría.



Zamarripa, que ahora estaría siendo investigado por la Fiscalía General de la República, fue cauto cuando desde la fracción panista se hacía referencia a omisiones de las autoridades federales en el combate a la violencia. Después de varios cuestionamientos, el fiscal terminó diciendo que la escalada de violencia es el resultado de la permisividad al robo de combustible que llevó a dos cárteles a la lucha por el control del territorio.



’El origen es el huachicol. Se dejó crecer, coincido totalmente, pero rechazo que sea yo el responsable, no soy el encargado de la refinería, ni el responsable de este tipo de delitos’.



Hace 18 meses, con señalamientos nacionales por la ratificación del ’fiscal carnal’, mote dado a Carlos Zamarripa, los diputados locales del PAN dieron su aval para que se quedara 9 años más como responsable de procurar justicia, con la promesa de no entregar un ’cheque en blanco’.



Hoy, con un Guanajuato inmerso en la violencia, con el hartazgo social por la falta de resultados en materia de seguridad y presuntos delincuentes que solo están de paso en las cárceles después de operativos que terminan en episodios de terror, los legisladores que prometieron exigir resultados decidieron llenar de elogios a Carlos Zamarripa.



El primero en, abiertamente, mostrar su respaldo al fiscal fue el panista Rolando Alcántar, presidente de la comisión de Seguridad en el Congreso. Al funcionario que en el 2020 tuvo un presupuesto de más de 3 mil 174 millones, Alcántar ofreció ’recursos humanos y materiales para que se generen los resultados tangibles que tanto demanda la sociedad’.



Al reconocimiento, se sumó Alejandra Gutiérrez, quien manifestó que era destacable que tanto el fiscal como el personal se mantienen en el puesto arriesgando la vida.



El coordinador de la fracción panista, Jesús Oviedo Herrera, felicitó a la Fiscalía por los reconocimientos que presume Zamarripa en el primer informe de actividades, aunque la felicitación vino acompañada de un cuestionamiento: ¿cómo ayudan a combatir la delincuencia, qué beneficio tiene la ciudadanía?



La respuesta del fiscal fue simple: ’los reconocimientos que se han obtenido es consecuencia de la solidez institucional, además de los resultados que se han dado’.



Germán Cervantes, destinó la mitad del tiempo de la pregunta a hablar del ’esfuerzo, compromiso y valentía’, del fiscal general y su equipo.



Tras insistir en que los diputados confían en él, Miguel Ángel Salim pidió al funcionario enviar a la ciudadanía ’un mensaje de esperanza, de confianza’.



No solo el panismo halagó a Carlos Zamarripa, también lo hizo Juan Elías Chávez de Nueva Alianza, quien no titubeó al decirle al fiscal: ’confío en usted, creo en usted’.



El representante de Movimiento Ciudadano, Jaime Hernández Centeno, agradeció al Zamarripa y a todo el personal que labora en la institución ’por todo el trabajo que han hecho por Guanajuato’.



La corrupción al interior de la institución fue el tema central en los cuestionamientos de tres legisladores presentes de Morena, tras el anuncio de la investigación a la Fiscalía General del Estado que hizo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.



Siguiendo la postura pública que asumió el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien se pronunció por un cambio en la Fiscalía de Guanajuato, la diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz, pidió en dos ocasiones a Zamarripa establecer una fecha para dar resultados que coadyuven a disminuir la violencia en la entidad. No hubo plazo que fijara el fiscal.



El diputado Ernesto Prieto Gallardo reveló que la investigación de la Fiscalía General de la República es por la mala integración de las carpetas de investigación, graves omisiones, errores, corrupción y por no atender recomendaciones dictadas por los organismos responsables de velar por los Derechos Humanos de la ciudadanía.



Lo anterior, luego del operativo del 20 de junio pasado que terminó con la detención de 31 personas, las cuales quedaron libres a los pocos días, incluidos familiares de José Antonio Yépez, El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima.



Sin embargo, Carlos Zamarripa evitó hablar de la investigación federal a la institución que encabeza con el argumento de que no ha sido notificado por la FGR.



’Desconozco, no tengo notificación oficial si está en investigación… seguramente los detalles tendrán que darse con sigilo para que sean integrados a la carpeta de investigación que el homologo federal ha mencionado. Jamás he escuchado algo así del homologo federal (la corrupción al interior de la institución), si es así seguramente usted tendrá información que era de carácter reservado y que lo ha manifestado aquí, pero yo no lo conozco’.



A pregunta de expresa que hizo Prieto del por qué no renuncia al cargo, la respuesta fue que no dejará la titularidad de la Fiscalía.



’No renunciamos porque somos sumamente responsables del cargo que nos fue conferido por esta Soberanía, por el Poder Legislativo, sería defraudar la confianza, necesitamos fortalecerla a través de los resultados que se están dando’.



Zamarripa insistió en que los resultados deben medirse con base en las atribuciones que tiene la Fiscalía.



’Obligaciones que tenemos constitucionalmente y normativamente que otorgar, no a las que, desgraciadamente, en el ámbito mediático y de diferentes declaraciones, incluyendo las suyas, son muy diferentes a las exigibles a esta institución’.



La dupla Zamarripa-Cabeza de Vaca, dos autoridades responsables de la seguridad en Guanajuato en los últimos 7 años, cayó en contradicciones al presumir ante legisladores las detenciones que, según declararon, hicieron de manera coordinada en los últimos 18 meses.



Con una semana de diferencia, tanto el titular de la Fiscalía General del Estado como el secretario de Seguridad Pública expusieron que la creciente violencia en Guanajuato es por la pugna entre dos cárteles rivales que operan en la entidad: Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima.



Sin embargo, al momento de presumir detenciones como resultado del operativo llamado ’Golpe de Timón’, que inició apenas unos meses después del arranque del sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, las cifras no coinciden.



En la reunión que sostuvo Alvar Cabeza de Vaca Appendini con diputados de Guanajuato, hace una semana, el secretario de Seguridad Pública afirmó que desde el inicio de la administración de Rodríguez Vallejo se han detenido, en coordinación con la Fiscalía y autoridades federales, a 462 integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima y 291 del Cártel Jalisco Nueva Generación.



En contraparte y con cifras más alegres, Carlos Zamarripa Aguirre dijo a los diputados que desde el inicio del operativo Golpe de Timón, y con la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública y autoridades federales, suman 706 detenidos ligados al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y 662 del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



En la reunión de este viernes, el fiscal también reconoció que existen cuatro cárteles que operan en la entidad. Además de los antagónicos CSRL y CJNG, hay presencia de La Unión y Cártel del Golfo.



Mientras para Alvar Cabeza de Vaca solo Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación tienen operaciones en la entidad.



’Tenemos otros reconocidos como cárteles por la autoridad federal que han venido a hacer lo que nosotros interpretamos como labor de exploración para ver si incursionan’.



Otra de las contradicciones es que de acuerdo con el secretario de Seguridad se han detenido a 793 personas ligadas a cárteles. En las cifras del fiscal, suman 2 mil personas detenidas que tienen vínculos con cárteles.



Suman 27 muertos en masacre a anexo

Solo 48 horas después y ante diputados, Carlos Zamarripa Aguirre habló de la masacre del miércoles en Irapuato. Confirmó que suman 27 víctimas mortales.



La actualización de las personas fallecidas la dio a los legisladores, después de mantener en total hermetismo lo que acontenció la tarde del miércoles en la comunidad Arandas de Irapuato. El jueves, el parte de la Fiscalía llegó "rasurado", sin detalles de la peor masacre de la historia reciente en Guanajuato.



Hablando de los ataques a anexos fue como arrancó Zamarripa con la reunión que se prolongaría más de seis horas.



Aseguró al panista irapuatense Víctor Zanella Huera que hay 26 detenidos por los ataques a seis anexos, sin dar más detalles. Lo que sí confirmó es que de la matanza del miércoles todavía no hay personas detenidas.POPLAB