Pese contingencia por Covid 19, obligan a adultos mayores a formarse por 2 horas en oficinas de Bienestar Hidalgo para recibir apoyos.



Juan Ricardo Montoya



Pachuca Hgo., a 26 de marzo.



La mañana de ayer jueves cerca de 500 adultos mayores hicieron una larga fila en las afueras de la delegación de la Secretaría de Bienestar de la ciudad de Pachuca, Hidalgo para recibir recursos de programas sociales federales como 68 y más y para personas con discapacidad.



Esto a pesar de la suspensión de eventos y reuniones multitudinarias en todas las dependencias del gobierno federal anunciada por el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador por la fase 2 de la contingencia mundial a causa del brote de coronavirus.



Desde temprana hora, formados a lo largo de la calle José María Iglesias de la colonia Periodistas y sufriendo los estragos del calor que alcanzó los 26 grados centigrados, los adultos mayores junto con personas con discapacidad esperaron por el lapso de dos horas para ingresar al inmueble, algunos sin haber desayunado.



"¡Vean como nos tratan, como si fueramos limosneros! dijo don Adrián, de 75 años de edad originario de Pachuca quien se quejó de que no le han depositado los dos mil 500 pesos que le corresponden de la pensión de adultos mayores destinados a personas de la tercera edad.



Al igual que don Adrián, otra veintena de adultos mayores en la misma situación se presentaron en la delegación de Bienestar para que les dieran una solución al problema.



Adentro, los beneficiarios fueron congregados en el estacionamiento cubierto de manera parcial con un techado.



Aunque al ingresar a la delegación se les proporcionaba un poco de gel antibacterial, en ningún momento se respeto la recomendación de la Secretaría de Salud federal de mantener a cada una de las personas a un metro de distancia para evitar la posibilidad de contagio por Covid 19.



Algunos de los beneficiarios llevaban cubrebocas, pero la mayoría acudio a la dependencia sin esa protección.



Hasta las 14:30 horas Abraham Mendoza Zenteno delegado de programas federales de Bienestar del gobierno Federal en Hidalgo no había emitido ninguna postura al respecto.



El pasado 20 de marzo, Abraham Mendoza, informó que durante la contingencia por el coronavirus (Covid-19), no sería suspendida la entrega de los apoyos, sin embargo, indicó que modificarían la estrategia para otorgar los insumos y evitar la concentración de un gran número de personas.