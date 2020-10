• PESH suma a precandidato de Morena y candidata del PVEM en Santiago Tulantepec, con Paco Marroquín.



Domingo Hernández Islas precandidato por Morena en Santiago Tulantepec se suma a la campaña de Paco Marroquín candidato por el Partido Encuentro Social Hidalgo, ya que menciona que Morena siempre ha acompañado a encuentro social como ’hermanos de lucha histórica", Paco Marroquín y Santiago Tulantepec serán parte de la cuarta transformación, seguiremos los ideales de no mentir, no robar, no traicionar, Aseguro Domingo Hernández precandidato de Morena en Santiago Tulantepec.

Así mismo Lucila Lechuga Vera candidata por el Partido verde ecologista quien declino a favor de Paco Marroquín en debate.



"Nos sumamos a la campaña de nuestro amigo Paco Marroquín, ya que garantiza el verdadero cambio, nosotros conocemos de su trayectoria, por eso confiamos en que es la mejor opción" finalizo Lucila Lechuga candidata por el verde ecologista.