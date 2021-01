Pésima estrategia contra pandemia de virus SARS-COV-2

Reclamo de familiares de 149 mil fallecidos por pandemia: llevar al patíbulo a López Gattel por mala estrategia de ataque al virus



Cuando nos enteramos por diversos medios de comunicación, que el doctor Hugo López Gattel Ramírez, principal responsable de la estrategia contra la pandemia de Coronavirus, debe ser procesado por crímenes de lesa humanidad –más de 140 mil muertos por SARS-CoV-2, y más de un millón y medio de afectados reconocidos por el propio gobierno—de entrada parecería una exageración, pero cuando hurgamos sobre la conducta como hombre preparado y especialista en Epidemiología y en diversas disciplinas médicas, con honores por estudios sobre virología y más como principal responsable del manejo de la pandemia en su calidad de subsecretario de Salud federal, se llega a la conclusión de que ’merece ser llevado al patíbulo’.



Si un alto funcionario comete errores que ponen en riesgo la vida de miles y miles de personas y lo hace por ignorancia, incluso tratándose del mismo presidente de la República, quien podría defender esa condición para darle seguimiento, es inadmisible que un personaje que presume de investigador y científico, académico con estudios en universidades prestigiadas de México y el extranjero, y con un cargo en la función pública de nivel de subsecretario de Salud, cometa violaciones flagrantes a los principios universales de protección de la salud y, el colmo: engañarse a sí mismo al no respetar sus propias recomendaciones sociales que él diseñó en tal sentido, es menester consignarlo.



’Quédate en casa’, ’guardar sana distancia’ y uso del ’cubrebocas’, ’valieron sorbete’ a la hora de irse de vacaciones a las playas de Oaxaca en plena pandemia. Por menos de eso, otro ‘jefe’ no hubiera dudado de ponerlo no sólo ’de patitas en la calle’, sino enjuiciarlo por ’crímenes de lesa humanidad’. Lo reclaman familiares de más de 149 mil personas fallecidas hasta el 23 de enero del 2021, y también más de un millón y medio de afectados por la pandemia.



Ya los doctores Julio Frenk y Octavio Gómez Dantés, especialistas en la academia y la investigación de medicina preventiva, propusieron ’un verdadero Plan Nacional de Vacunación’, coordinado por una sola dependencia, la Secretaría de Salud, con apoyo específico del IMSS e ISSSTE, así como de organizaciones médicas privadas.



La participación de otras dependencias, como de Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas, se sujetarían a realizar acciones estrictamente en cumplimiento de su responsabilidad de contacto con otros gobiernos y organizaciones como la ONU, OMS y OPS, para el caso de la SRE, y de seguridad y vigilancia respecto de la Defensa y Marina. Estas dependencias no realizarían acciones ejecutivas en el marco de la estrategia general.



Realmente el gobierno federal y el partido MORENA, han armado ’un desgarriate’ con el tema de la vacunación y programación del esquema general de vacunación contra el Coronavirus: El gobierno dicta medidas preventivas, que él mismo no respeta. Eso de que el presidente López Obrador no utilice el ’cubrebocas’ en sus conferencias ’de hartazgo’ ni en sus giras de proselitismo político los fines de semana, ’no es un ejemplo a seguir por el pueblo’.



Gran número de periodistas a los que el presidente López Obrador califica de conservadores, hacen saber a la opinión pública de manera cotidiana, sobre los deficientes servicios e irregularidades en hospitales y clínicas oficiales. Todos saturados. ’Pero no pasa nada’, a no ser que, en los últimos días, el número de personas fallecidas y contagiadas, se ha multiplicado.



José Cárdenas, un veterano periodista de radio y televisión, comentó:



’Si el plan nacional de vacunación generaba dudas, en medio del agravamiento de contagios y muertes, también nos contagian y nos infectan las noticias alarmantes que confirman caos y desorden en el manejo de la pandemia.



’Esta semana (del 18 al 22 de enero) los laboratorios productores de vacunas Pfizer, enviarán a México la mitad de lo prometido, y las dos semanas que siguen, nada, ’cero llegadas de las vacunas antivirus’.



’El presidente Andrés Manuel López Obrador ‘tuerce’ la verdad, al afirmar que México cederá miles de dosis a los países más pobres del mundo para evitar el acaparamiento, como demanda la Organización de las Naciones Unidas. Eso es falso’, afirmó el periodista y suponemos que no se puede ceder un producto que no se tiene.



Para colmo de errores, se dio la noticia de la renuncia de la responsable del plan de vacunación, Miriam Esther Veras Godoy, por desavenencias con el doctor López Gattel.



Por otra parte, es de señalar que, desde la perspectiva de mezclar el problema de la pandemia con la política, ahora aparecen los ’siervos de la nación’, que son intérpretes políticos del obradorismo y de su partido MORENA, exigiendo ser vacunados de forma prioritaria. Consideramos que habían de seguir el ejemplo de los elefantes, de no enseñar los huevos públicamente a la hora de realizar sus actividades.