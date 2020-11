Pesimismo por niveles de Covid-19 en Estados Unidos

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

Londres, 19 de noviembre de 2020. Las acciones europeas han seguido a Wall Street en números rojos este jueves, reporta la plataforma global de inversiones eToro, ya que un aumento preocupante en los casos de Covid hace que los inversionistas nerviosos vendan acciones.



Inmediatamente después de la noticia positiva de que la vacuna de Pfizer tenía una eficacia de hasta el 95%, el recuento de muertes en EU, que alcanzó la marca de 250.000, hizo que los mercados cayeran. Esto muestra cuán delicadamente ubicados están los mercados y que la noticia de una vacuna no es suficiente: la aprobación y la implementación de las vacunas es lo que marcará la diferencia real.



Hoy las bolsas de EU abren a la baja, con el S&P500 perdiendo 0.4%, en continuación de la baja de ayer. No ayuda el mal dato en nuevas solicitudes de desempleo, que subió en lugar de continuar a la baja, para totalizar 742,000 esta semana. Este número se compensa con la baja en el número solicitudes acumuladas, que bajó a 6.37 millones, más que lo esperado por los analistas.







Los mercados estadounidenses abrieron al alza ayer y se mantuvieron así hasta la hora del almuerzo, antes de liquidarse fuertemente por la tarde. La cifra diaria de muertos en EU alcanzó su nivel más alto en seis meses el martes y el recuento diario de nuevos casos está por encima de la marca de 150,000, alrededor de una cuarta parte del total mundial. Tanto el Dow Jones Industrial Average como el S&P 500 cerraron el día con una baja de 1.2%. En el S&P, el sector energético cayó con mayor fuerza, perdiendo 2.9% en general.



En noticias corporativas, el avión de pasajeros 737 Max de Boeing, que ha estado en tierra durante más de un año después de dos accidentes fatales, superó un obstáculo crucial para poder regresar a los cielos. El avión fue autorizado para volar en EU por la FAA, aunque esta autorización no se extiende internacionalmente y se requerirán cambios en los aviones antes de que puedan volar con pasajeros.



Se requerirá que los pilotos completen un entrenamiento adicional, y la FAA tiene que inspeccionar cada avión individualmente. La noticia de la aprobación no fue suficiente para elevar las acciones de Boeing, que siguieron el patrón del mercado en general el miércoles y cerraron 3.2% a la baja.





Las acciones de Lowe’s se hunden a pesar de que la empresa duplicó las ventas en línea





En la parte inferior del S&P 500 ayer estaban la firma de suministros para mejoras del hogar Lowe’s, Norwegian Cruise Line y la compañía de energía Phillips 66. Las acciones de Lowe’s cayeron más de 8%, a pesar de reportar una duplicación en las ventas en línea. No cumplió con las expectativas de utilidades en su reporte trimestral del miércoles. El analista de Oppenheimer, Brian Nagel, dijo a CNBC que el mercado está menos interesado en los ingresos de las ventas en línea que en la pregunta más amplia de qué sigue para la compañía una vez que la crisis de Covid-19 llegue a su fin y disminuya la elevada demanda de mejoras para el hogar.





Nvidia también entregó reporte trimestral el miércoles, donde superó las expectativas de ingresos y ganancias. Sin embargo, el precio de las acciones de la empresa aún retrocedió en las operaciones fuera de horario, ya que la compañía predijo una disminución en las ventas de centros de datos, una división que ha sido un motor de crecimiento clave en 2020.



Micro Focus se dispara un 30%, con una perspectiva optimista





Después de ganar 0.9% el miércoles, el FTSE 250 ahora está de vuelta en territorio de pérdidas de un solo dígito en 2020 con -9.98%. La firma de software empresarial Micro Focus International fue el mayor ganador en el índice ayer, con el precio de sus acciones subiendo 30% después de entregar un pronóstico prometedor en reporte de ganancias. En lo que va de año, las acciones de la empresa se mantienen con baja de 60%.



El FTSE 100 fue llevado a su ganancia de 0.3% el miércoles por RSA Insurance Group, la constructora de viviendas Taylor Wimpey y la empresa de energía SSE, que subieron más de 4%. El miércoles no hubo eventos importantes que afectaran el sentimiento, pero la compañía farmacéutica Pfizer ofreció datos adicionales sobre la eficacia de su vacuna Covid-19, que mostró proteger a 94% de las personas mayores de 65 años en un ensayo de fase tres.



Qué Vigilar



Intuit: La empresa de software de finanzas y contabilidad ha ganado 35% en 2020, incluido un aumento de 14% en los últimos tres meses. La firma vende productos populares como TurboTax y QuickBooks, y posee una gran parte del mercado de preparación de impuestos en línea en EU. Intuit entrega hoy su reporte trimestral después de superar las expectativas el trimestre pasado. Las expectativas de los analistas de Wall Street para la empresa se han incrementado en los últimos tres meses, con una cifra de utilidad por acción de 0.41 dólares para el trimestre.





NetEase: la empresa china de tecnología de Internet es un importante proveedor de juegos y servicios de Internet en línea y móviles en China. La compañía cotiza en Nasdaq en EU y ha subido casi 40% en el precio de sus acciones en lo que va del año. Netease entrega su reporte trimestral el jueves. Temas clave: su dividendo y cómo se ha mantenido la demanda de juegos en China después de varios meses de contener efectivamente la Covid-19. Los analistas de Wall Street se inclinan fuertemente hacia una calificación de Compra de la acción.





Workday: la empresa de software de gestión de capital humano y financiero Workday ofrece a las empresas acceso a una variedad de aplicaciones a través de la nube y, como tal, ha ganado más de 35% en su acción en 2020, gracias al trabajo remoto masivo. Sin embargo, ese repunte se ha estancado recientemente, con la acción casi plana en el último mes. Workday reporta hoy; La demanda de sus soluciones de gestión de capital humano basadas en la nube será un punto clave. Durante los últimos tres meses, varios analistas han mejorado su visión de las acciones a una calificación de Compra.