PETRÓLEO

EL CABALLO DE TROYA DE RUSIA



El dinero y no la moral es el principio de las naciones fuertes.

Thomas Jefferson



En la Guerra de Troya, los griegos construyeron un caballo de madera símbolo de Atenea, Diosa de la Guerra, el caballo, figura sagrada para los troyanos la pusieron en la entrada de las puertas de la Ciudad de Troya, los troyanos al pensar que era un símbolo de paz y rendición por parte del enemigo, la introdujeron en la Ciudad, los griegos simularon irse en sus barcos, sin embargo se instalaron en el interior de dicho caballo, de esta manera los griegos pudieron atravesar los grandes y fuertes muros de Troya, llegando la noche, los griegos salieron a la embestida tomando desprevenidos a los Troyanos, ganando así la guerra que se creía perdida, el símbolo del caballo de Troya indica como el enemigo atacará con algo sagrado.

China hace unos días desato un virus sin precedentes, del cual no se ha encontrado cura y se contagia de manera muy fácil y rápida ocasionando la muerte a quien lo adquiere, como resultado de la crisis epidemiológica la potencia asiática ha dejado de consumir los millones de petróleo al día, siendo este el principal consumidor de petróleo a nivel mundial, se vio afectado el precio del petróleo a la baja. La semana pasada se reunieron los principales productores de petróleo del mundo (OPEP) para acordar bajar el precio del petróleo para que no se vea afectada la producción de manera tan drástica, lo que Rusia estuvo en desacuerdo, generando una crisis en todos los mercados del mundo, la baja tan abrupta del precio del petróleo genero que los inversionistas migrarán sus capitales y los especuladores empezarán a apostar, tras la crisis inmobiliaria del 2008 no se había presentado un crisis en los mercados de esa magnitud, los países más afectados fueron principalmente los dependientes de la venta del petróleo, principalmente los de Latinoamérica como Venezuela, Colombia y Ecuador, que la mayor parte de sus ingresos está basada en la venta de crudo al mundo, el precio actual del petróleo es tan bajo que la venta no cubre los costos de producción, esto aunado a la situación económica de cada país, lo que desatará en crisis económica, principalmente en Venezuela.

¿Por qué México fue el menos afectado de la Región?

El lunes 9 de marzo se conoce como el lunes negro en donde las principales bolsas del mundo cayeron, el peso mexicano sufrió una pérdida del 4.18% frente al dólar, esto sucedió por tres factores:

1. - Por el desplome del precio del petróleo

2. - Nerviosismo por la propagación de coronavirus

3. - Los especuladores apostaron a la alza del peso mexicano por ser una de las monedas más liquidas de Latinoamérica.



Por lo que es altamente sensible a eventos externos, como resultado hubo una venta masiva para cubrir contratos que apostaban a la alza, por lo que debilito al peso mexicano, sin embargo para la economía mexicana la baja del precio del petróleo no tuvo un efecto tan grave sobre las finanzas publicas debido a que el país ha diversificado sus fuentes de ingreso, aunado a la estabilidad cambiaria que ha mantenido durante 15 meses seguido, lo que hizo a México el menos perdedor de la región.



La última Reunión de la OPEP en Viena desencadeno en desacuerdo entre Rusia y Arabia Saudita, ya que el segundo proponía bajar la producción mundial del petróleo para nivelar el precio y de esta manera contrarrestar la baja demanda, sin embargo Rusia no acepto debido a que considera que los recortes a la producción benefician a los productores de Estados Unidos, encabezados por la industria Shale, cuya empresa contiene la mayor parte de bonos basura en la principal economía del mundo, dicho desacuerdo tuvo como resultado que Arabia Saudita el segundo productor más importante del mundo bajará drásticamente el precio del petróleo y de esta manera poder obligar a Rusia a llegar a un acuerdo, con la intención de castigarlo, sin embargo Rusia tiene sus finanzas lo suficientemente sanas para soportar la embestida de Arabia Saudita, mismas que son el resultado de estrictas políticas fiscales que redujeron al mínimo el gasto interno aunado a la diversificación de su economía (el total de sus ingresos no dependen del Petróleo), sin mencionar que Rusia cuenta con la cuarta Reserva más grande del mundo, por todo lo anterior Rusia tiene la capacidad financiera para soportar por más tiempo una guerra de precios de petróleo, tiene reservas financieras con 80, 000 millones de dólares más que las de Arabia Saudita.



El principal afectado de esta guerra de precios de petróleo es Estados Unidos, es cierto que cuenta con la Reserva de Petróleo de Emergencia de 645 millones de barriles de petróleo, sin embargo debido al enorme consumo diario de petróleo estadounidense, esas reservas alcalizaría para abastecerlo solamente 31 días, sin duda la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, es un guerra real pero indirecta entre los enemigos históricos Estados Unidos y Rusia, la baja del precio petrolero afectará principalmente a la industria petrolera estadounidense, el costo de producción será mayor que el de venta, lo que lo llevaría a la banca rota de la industria en poco tiempo, es una forma de debilitar a la potencia del Norte de América por parte de Rusia, la única que puede poner fin a esta guerra de precios será Arabia Saudita, de no hacerlo Estados Unidos le negará su apoyo militar contra Irán, afectando los ambiciosos proyectos del Príncipe Heredero Saudí.