Pfizer entregará dosis de vacuna anticovid en puntos de vacunación en México: SRE

La subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, aseguró que la farmacéutica Pfizer entregará las dosis de la vacuna contra el covid-19 en los puntos de vacunación que las autoridades de Salud determinen. Con ello, se eliminará un potencial problema de logística para el país, que no cuenta con las instalaciones de ultracongelación necesarias para distribuir las inyecciones. El transporte y la distribución de la vacuna implica retos por las temperaturas extremadamente frías que requiere. "La cadena de frío de ultracongelación que requiere esta vacuna sería custodiada por la propia empresa hasta el punto de su entrega", sostuvo la funcionaria. "No es un manejo imposible, complicadísimo. Es un manejo que lo único que necesita es una planeación muy granular de dónde se va a vacunar", dijo la funcionaria, quien señaló que la vacuna se preserva 20 días en un refrigerador normal con hielo seco, así como son este elemento durante cinco días en refrigeración". El gobierno de México espera que se comiencen a distribuir en la segunda quincena de diciembre las primeras 250 mil dosis de la vacuna de Pfizer, que recibió esta semana aprobación en el Reino Unido y se espera suceda con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos y la Cofepris, que ya estudian el expediente.



"Empieza el inicio del final de la pandemia. Con la llegada de las vacunas hay ya una luz al final del túnel (...) estamos cada vez más cerca de poderla ver", dijo la funcionaria a cargo de coordinar la campaña mexicana por vacunas para enfrentar al virus, en entrevista con la agencia Reuters. Además, Pfizer puede entregar las vacunas de manera escalonada cada cinco días, detalló Delgado y explicó que una vez administrada la primera dosis "se activa" la entrega de la dosis de refuerzo a las tres semanas. Estas primeras dosis de Pfizer son parte de un acuerdo de precompra por inyecciones para hasta 17.2 millones de personas que México ha firmado con la farmacéutica, además de otro con la británica AstraZeneca para 38.7 millones de personas y con la china CanSino Biologics para 35 millones de personas. Estas cantidades de vacunas junto con las que espera recibir para el 20 por ciento de su población a través de la iniciativa mundial de vacunas Covax, respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), darán a México la posibilidad de inmunizar a la gran mayoría de sus 126 millones de habitantes. La vacuna de AstraZeneca, vista como una de las mejores esperanzas para muchos países en desarrollo debido a su bajo precio y su capacidad para ser transportada a temperaturas normales de refrigeración, enfrenta cuestionamientos sobre la solidez de sus resultados, que podrían retrasar su aprobación. Varios científicos han planteado dudas sobre los resultados que muestran que la vacuna tuvo una eficacia del 90 por ciento en un subgrupo de participantes en el ensayo que, por un error inicial, recibieron media dosis seguida de una dosis completa. Delgado admitió que podría retrasarse "un poco" la llegada de la vacuna de AstraZeneca a México, esperada para marzo de 2021, pero ello no tendrá mayores efectos en los planes de vacunación del país. "Hay que esperar un poco para analizar el resultado del estudio confirmatorio. Quizás será un corto ajuste en tiempo", añadió. En cuanto a CanSino, la funcionaria dijo que ya han participado 2 mil voluntarios en el estudio Fase 3 de su vacuna contra el covid-19, pero que hay 15 mil voluntarios de los 40 mil que requiere el estudio a nivel global. "Más de una tercera parte del ensayo clínico en general de CanSino en el mundo es aquí en México", dijo Delgado. "Esto es muy relevante", sostuvo. Y aunque las dosis de CanSino deberán esperar un poco más para utilizarse en México, la cantidad de centros de investigación involucrados en el ensayo clínico, que subieron de nueve a 19, "amplía la velocidad" del mismo, aseguró la funcionaria. La pandemia ha cobrado la vida de más de 108 mil personas en México, mientras las autoridades hacen llamados a los empresarios a regresar al trabajo remoto y a las familias a no reunirse para celebrar la fiestas decembrinas ante el repunte de hospitalizaciones y la llegada del invierno.



​Y aunque hay "una luz al final del túnel", el proceso de vacunación en un país como México tardará aún "meses" para tener un porcentaje adecuado de la población inmunizada, dijo Delgado. dmr