Pfizer para su producción

Pfizer está haciendo una adaptación tecnológica a su principal planta en Bélgica, lo que implica parar máquinas para hacer las adaptaciones y va a tener, una vez que abra, una capacidad, cuatro veces mayor de producción, y podrá reponernos a nosotros, y suponemos que también a Covax y a otros países las vacunas faltantes, señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Indicó que hay una cláusula en los contratos que establecen que los laboratorios, por diversas razones, pueden no cumplir con los plazos de entrega de la producción, lo cual está establecido y aceptado, pero en el caso se México hay acuerdos con otros laboratorios de otros países, como AztraZeneca, Cansino y Sputnik que harán que no se altere los planes de vacunación.

Además, señaló, en el caso de Pzifer que requiere una segunda dosis a los 21 días, se prevé la ampliación del periodo de vacunación a 28 días o más, de acuerdo a los calendarios que estudia el comité asesor de vacunación y que se pondrá en práctica una vez que se tengan ya las fechas de reinicio de la vacuna Pzifer.

Expuso que hay varias alternativas para sustituir la reducción de 50% del envío de vacunas Pzifer de acuerdo al exhorto hecho por la ONU y la OMS para que los países que ya tienen contratos con la farmacéutica cedan a los países pobres sus vacunas, una petición que hizo el mismo presidente Andrés López Obrador dentro del grupo Covax para tener acceso equitativo a las vacunas, dijo.

TURBULENCIAS

Politización de las vacunas

Desde por qué se vacuna a Los Siervos de la Nación hasta la renuncia de la ex jefa del programa de vacunación, Miriam Esther Veras Godoy, y la postulación de la zar anticovid en San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel como candidata de Morena a la gubernatura, son cuestionados en las redes sociales y citados como ejemplos tanto de inconformidad por el manejo errático de la aplicación de la vacuna, como del uso político del programa. El subsecretario Hugo López-Gatell ha aclarado que los Siervos de la Nación son trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea del combate de la pandemia, que Veras Godoy renunció por problemas personales relacionados con su salud, pero ha sido una eficaz trabajadora del sector en Hidalgo, su lugar de origen, y de Liliana Rangel que es aspirante a la gubernatura, señaló que prefiere no emitir opinión alguna porque es un asunto político electoral en el que nada tiene que ver con su perfil científico. Y en lo relativo a la reducción hasta en 50% de los embarques de Pfizer, indicó que no solamente está establecido en los contratos que los laboratorios lo pueden hacer, sino que fue una petición del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador en la ONU de garantizar un trato equitativo en el acceso a las vacunas, de tal manera que la vacuna china, la rusa y la latinoamericana astrazeneca entrarán al quite para apuntalar el plan de vacunación en nuestro país aunque si se toma en cuenta que algunas vacunas no cumplen con los requisitos necesarios -1,564 han tenido reacciones secundarias en nuestro país-, el programa de inmunización va para largo…En tanto el gobernador Alejandro Murat anunció medidas más estrictas para mitigar la pandemia en Oaxaca, como limitar el acceso a los mercados y a los tianguis así como los cierres escalonados del comercio formal e informal, pues siguen aumentando los casos y es necesario reducir la movilidad en el estadp. En estas acciones entran de manera coordinada dependencias estatales y municipales, indicó…

