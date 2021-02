Pide Adela Román reforzar medidas para evitar cierre de negocios

Ante el aumento de contagios de COVID-19 en Acapulco, la presidenta municipal Adela Román Ocampo insistió en el llamado a empresarios, comerciantes y trabajadores para que refuercen responsablemente los protocolos sanitarios en sus fuentes de empleo y en sus hogares, a fin de evitar el cierre temporal de negocios y mantener a flote la economía.



Durante el informe de las acciones realizadas en el contexto de la pandemia de Coronavirus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, la alcaldesa subrayó que no es tiempo de bajar los brazos ni parar el trabajo que realiza su Gobierno en conjunto con los sectores productivos, por ello recalcó el llamado para que la sociedad evite salir de casa para realizar actividades no esenciales y, principalmente, evitar reuniones o lugares de concentración masiva.



En la Sala de Cabildos ’Juan R. Escudero’, Román Ocampo expuso la situación actual acompañada de funcionarios que han estado al frente de operativos de prevención, concientización y vigilancia; dijo que se contabilizan 13 mil 658 casos acumulados y mil 455 decesos. A pesar de la gravedad, hay gente que no entiende y ha estado en los bares, en eventos de mucha aglomeración que ponen en riesgo su vida y la de sus familiares cuando regresan a casa.



La máxima autoridad en el puerto recordó que su Gobierno fue de los primeros en el país que actuó de manera inmediata para hacer frente a la amenaza sanitaria, además de que con responsabilidad ha actuado para salvar vidas, así como para permitir que siga funcionando la economía de Acapulco y de apoyar a los sectores que quedaron sin trabajo y sin ingresos a través del reparto de despensas, alimentos preparados y apoyos extraordinarios a prestadores de servicios turísticos, pescadores y campesinos.



La alcaldesa se congratuló por la noticia de la recuperación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien se contagió por el Coronavirus; también abordó el tema de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 y confió que el Gobierno Federal apoyará a Acapulco para así asegurar la vida y salud de todos los habitantes de esta ciudad y puerto. Además reconoció el esfuerzo de funcionarios y trabajadores municipales que han arriesgado su propia vida para mitigar efectos de la pandemia.



Antes, la directora de Salud Municipal, Roxana Tapia Carbajal, exhortó a la población a continuar acatando las medidas sanitarias, en especial, no salir de casa si no es necesario. ’La curva se está aplanando, pero depende de todos nosotros salir y no volver a colapsar’, puntualizó.



Mientras que el titular de la Secretaría de Turismo, José Luis Basilio Talavera, destacó el reforzamiento de las acciones de información y concientización que se han redoblado a través de brigadas realizadas en conjunto con Imjuve y Salud, para persuadir a residentes y visitantes.



El coordinador de los Servicios Públicos enfatizó que desde hace un año se realizan de manera permanente acciones de desinfección de mobiliario, elementos urbanos, plazas y transporte público, así como en terminales de autobuses y sitios de taxis locales y foráneos.



El director del Centro de Atención y Protección al Turista en Acapulco (Capta), Jondalar Castillo Ledezma, destacó que en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Acapulco participan los tres órdenes de Gobierno con el objetivo de realizar operativos y acciones para hacer respetar las medidas sanitarias establecidas por el Sector Salud y lineamientos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.



Desde marzo de 2020 a la fecha, se han dispersado 70 fiestas y aglomeraciones de personas, además de que se han clausurado un total de 252 negocios, entre bares, restaurantes, tiendas de conveniencia y otros. Tan sólo el pasado fin de semana se cerraron 11 comercios por no acatar los protocolos sanitarios.



También asistió la presidenta del Sistema Municipal del DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo, quien resaltó las acciones que ha realizado el Gobierno Municipal durante la pandemia, como el programa alimentario, con la instalación de 35 Cocinas Comunitarias donde se entregaron más de tres millones de raciones de comida y siete mil 400 desayunos escolares, además de 90 mil despensas en apoyo de la gente más necesitada.