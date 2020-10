Pide Alberto López Rosas a los aspirantes dejarse de frivolidades

*Revela el ex procurador que su proyecto no es la aspiración ególatra con la búsqueda de privilegios



*Les recuerda a quienes buscan candidaturas que el poder es servicio y no oportunismo económico



Taxco, 6 de octubre. El ex procurador de Guerrero, Alberto López Rosas, pidió a los políticos que buscan candidaturas, dejarse de frivolidades, y ser verdaderos actores, para despojar a quienes tienen el poder y son ’ególatras, y a políticos vanos, vacíos, y que han destrozado la vida de miles de guerrerenses económica y políticamente, por falsos gobiernos oportunistas y tiranos’.



’Quienes aspiran al gobierno del estado, se aparten de la frivolidad y que logremos dar y recuperar la seriedad del ejercicio de la política’, pidió.



En una reunión privada que tuvo con sectores de Iguala y Taxco en el destino turístico, donde también se encontró en el mismo lugar con el ex delegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, con quien intercambió ideas; expresó en el tema de Seguridad, que Guerrero debe tener su propia Guardia Estatal (GS), para ’estar bien coordinado con la Federación para disminuir el problema de la violencia’.



Expresó que su proyecto político que tiene, no es ’la aspiración ególatra con la búsqueda de privilegios’, por eso se fue contra los políticos que ya buscan candidaturas de una forma fría, a que se abstengan de continuar ’con frivolidades’.



’Quien no entienda qué es el espíritu de servicio, es vano, está vacío’, por eso se pronunció contra aquellos políticos que ’se les olvidó que el poder es servicio y no’ oportunismo económico.



Pidió a los políticos a ser verdaderos actores, para despojar al poder de egolatrías, y de aquellos que han destruido con malas políticas públicas al estado de Guerrero.



’Que se acuerden de las frivolidades en que se manejó la economía de México, que nos llevó a varias devaluaciones y al hablar de varias devaluaciones, es hablar de pobreza, de falta de oportunidades, de falta de ingresos’, expresó.



En cuanto al saludo que tuvo en Taxco con Sandoval Ballesteros, argumentó que fue un acto de ’civilidad política, porque en la nueva normalidad política no sanitaria, las candidaturas las reparte la sociedad, las candidaturas no las puede seguir repartiendo el poder público, y el saludo con Pablo Amílcar Sandoval, fue un saludo de civilidad política, porque no debe haber encono entre aspirantes’.