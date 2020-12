Pide Alianza Federalista distribución justa de vacuna COVID-19

Los 10 Gobernadores de la Alianza Federalista demandaron transparencia, información y reglas claras en la estrategia de vacunación del Gobierno Federal que representa un reto sin precedentes que demanda unidad para proteger la vida de las y los mexicanos.



En una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador, los mandatarios integrantes de la agrupación pidieron construir una estrategia nacional eficaz, incluyente y cooperativa para la distribución y colocación de la vacuna contra el COVID-19.



Los Gobernadores «urgimos a concertar una estrategia nacional eficaz, incluyente y cooperativa. Exigimos se convoque a la brevedad al Consejo de Salubridad General, autoridad constitucional máxima para normar, coordinar y ejecutar las acciones pertinentes para superar una enfermedad de esta naturaleza», dijo el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al dar lectura a la carta, tras la reunión realizada el Museo de Historia de Tamaulipas «Tamux», en esta capital.



«En particular, planteamos que dicho Consejo establezca el cronograma, las fases por población objetivo de aplicación, los criterios de distribución y reparto, los protocolos para la conservación en frío, las medidas para prevenir la especulación, captura o uso clientelar o electoral de la vacuna, así como las formas y modalidades de participación de los gobiernos locales y el sector privado. En pocas palabras, que el Consejo, en ejercicio de sus atribuciones, decida con transparencia y objetividad cómo y cuándo llegará la vacuna a cada mexicano», agregó.



Establecieron además que con esta demanda, los mandatarios no pretenden politizar la enfermedad y mucho menos su cura y que se trata de un tema que no admite descalificaciones.



«No se vale sacar tajada de la angustia y de la desesperación de las personas, no aceptamos que personas de nuestros estados deban esperar más de 18 meses (para la vacunación)», sentenció García Cabeza de Vaca.



Los Gobernadores destacaron además su disposición a coordinar todas sus capacidades para garantizar el acceso universal y no discriminatorio de la vacuna, «pero lo que nunca aceptaremos es que ni siquiera se nos informe con claridad cuándo y en qué condiciones tendremos acceso a la vacuna», indica la carta.



Los mandatarios sostuvieron además un encuentro con el ex Embajador de México, Arturo Sarukhán, con quien dialogaron sobre la transición del Gobierno de los Estados Unidos y las implicaciones de la reforma en materia de Seguridad Nacional.



Con el ex diplomático, también conversaron sobre las implicaciones de la nueva reforma de Seguridad Nacional, principalmente con el trato binacional que se tiene con los Estados Unidos.



Al encuentro de este miércoles asistieron los mandatarios de Aguascalientes, Martín Orozco; Coahuila, Miguel Riquelme; Chihuahua, Javier Corral; Colima, José Ignacio Peralta; Jalisco, Enrique Alfaro; Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; Michoacán, Silvano Aureoles; Nuevo León, Jaime Rodríguez y el anfitrión, Francisco García Cabeza de Vaca.