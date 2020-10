Redacción AN / LP



8 de octubre 2020 6:22 pm

email

Pide AMLO a Colmex estudiar corrupción en México durante celebración de 80 aniversario

Durante la conmemoración del 80 aniversario de El Colegio de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó darle más atención a los estudios sobre la corrupción en el país.



’Yo he sostenido que es el principal problema de México… Y no se estudió lo suficiente, de modo que es tiempo todavía de profundizar en el análisis de lo que ha dañado al país la corrupción’.



El mandatario consideró ’una asignatura pendiente’, y recalcó que desde 1947, cuando Daniel Cossío Villegas publicó su ensayo La crisis de México, ya señalaba que lo que ’había tronchado’ a la Revolución Mexicana había sido la corrupción.



’Desde entonces hablaban de esta tremenda enfermedad que tanto daño ha causado al país’.



López Obrador recordó que uno de los fundadores del Colegio, el general Francisco José Múgica, en su informe escribió que habían logrado hacer obras ’a pesar de que había encontrado la hacienda pública en bancarrota por la simple moralidad’.



’Yo creo que es el tiempo de la moralización de México, necesitamos moralizar al país. A veces no nos gusta porque se considera mística o religiosa la expresión de purificar la vida pública del país, pero eso es lo que se necesita y es lo que debemos de hacer y ayudar todos’, sostuvo durante su discurso.



El presidente reconoció las aportaciones que El Colegio de México ha realizado sobre los problemas del país a través de las décadas, y les deseó éxito en la nueva etapa que hoy inician.



’Yo creo que El Colegio de México, como aquí se ha mencionado, va a mantenerse por muchas décadas más, es una gran institución. Yo celebro estar aquí en este aniversario y le deseo larga vida a esta importantísima institución de México, El Colegio de México’.