Pide AMLO en G-20 que ONU controle comercio de medicamentos de COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre su participación en la Cumbre Virtual de Líderes del G-20 donde pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomar el control del comercio de medicamentos ante la pandemia del coronavirus y evitar el acaparamiento de países con más recursos económicos.



’Estuvimos exponiendo, dando a conocer nuestra visión, lo que se está haciendo frente al coronavirus y di a conocer lo siguiente: primero un saludo a los colegas que participaron en este encuentro, expresé mi solidaridad, y principalmente a los pueblos que están padeciendo por esta pandemia.



’Expresamos que es fundamental el conseguir la participación de los pueblos, porque para enfrentar esta crisis de salud se requiere de la participación de la gente y hablé de la familia como la institución de seguridad social más importante’, refirió durante su conferencia mañanera que inició una hora después de lo habitual.



El mandatario federal indicó que en la cumbre virtual expuso la necesidad de dar atención a las microempresas y a la economía informal, ya que al paralizarse la economía se ven muy afectados, por lo que hizo el llamado a poner atención a estos sectores.



Dijo que planteó la urgencia de que la Organización de las Naciones Unidas tome el control de medicamentos ante la pandemia del COVID-19 para que no se dé un manejo lucrativo, y pidió a las grandes potencias a evitar que se tomen decisiones que afecten a las economías menores.



’También hablé de que las grandes potencias tienen que ayudar para que haya una especie de tregua, para que no haya un cierre de fronteras o políticas aranceralias unilaterales, que no se afecten las economías con el precio de petróleo’, comentó López Obrador.



El jefe del Ejecutivo federal indicó que, además, hizo un llamado para rechazar el racismo y la discriminación, y que dijo lo que todos los días lo dice al inicio de su conferencia de prensa matutina: "ánimo, vamos a vencer con la fraternidad universal’.



El G-20 está integrado por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y una representación de la Unión Europea.



