Pide AMLO no politizar caso de Pablo Amílcar; ’golpeteo es por cercanía de elecciones 2021’, advierte

Tras manifestar que no se puede afirmar que en Guerrero se hace mal uso de los programas sociales, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pidió no politizar estos hechos ni permitir los golpeteos políticos rumbo a las elecciones del 2021 contra el representante del gobierno de México, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y pidió que si hay pruebas en su contra se presenten ante las instancias correspondientes.



En su conferencia matutina, López Obrador adelantó que este tipo de expresiones serán más recurrentes por la cercanía de las elecciones, por lo que pidió que las acusaciones que se hagan estén sustentadas sobre pruebas reales para que se apliquen las sanciones correspondientes, esto tras ser cuestionado sobre la denuncia que interpuso el diputado Federal, Rubén Cayetano García, ante la Secretaría de la Función Pública.



’Lo que debe de tenerse en cuenta es que vienen elecciones, no hay que dejar de considerar ese factor, porque no es tampoco raro que sea del mismo partido el servidor público que lo esté denunciando. Al interior de cada partido pues hay diferencias y competencia", apuntó.

López Obrador consideró que ahora va a haber muchas denuncias de ese tipo, por ello pidió que no se politicen.



A insistencia de una reportera en torno a que si era necesario que la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, se excusara para no llevar la investigación, el presidente consideró que las denuncias deben turnarse a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)

’Que se siga denunciando sea quién sea, así como no toleramos la corrupción y la impunidad, no toleramos el fraude electoral’, refirió.



Precisó que su gobierno no permitirá que se utilicen los programas sociales como se hacía antes: "La gente ya está más despierta que nunca, ya cambió la mentalidad del pueblo, estos son ciudadanos maestros, tienen un nivel de conciencia elevadísimo, ya no son ciudadanos imaginarios, son ciudadanos de verdad, ya no se puede engañar al pueblo, ya no se puede manipular al pueblo, ya no es el tiempo de antes y quién lo haga no saldrá bien parado’, afirmó.