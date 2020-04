Pide AMLO no salir de casa y seguir indicaciones de la Ssa

www.guerrerohabla.com



MÉXICO. Marzo 28, 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a todos los ciudadanos a que, si no es indispensable, que no salgan, y se mantengan en sus hogares para evitar la propagación del coronavirus en el país.

’Salir a la calle sin que haya algo verdaderamente necesario, que nos obliga a salir, lo mejor es quedarnos, vamos a aguantar, vamos a mantener este retiro que nos va a ayudar mucho’, afirmó.

A través de un video subido a sus redes sociales, el jefe del ejecutivo, explicó a la ciudadanía que de acuerdo a los cálculos de los especialistas, si los mexicanos aceptan mantenerse en sus casas, no se rebasará al sistema de salud que ya está preparado para atender a las personas que resulten infectadas.

Destacó que de lo contrario, si las personas se mantienen en las calles y no en aislamiento, los hospitales no serán suficientes para atender los casos de Covid-19 que se presenten.

’Si no nos cuidamos, si no nos retiramos a nuestras casas y nos cuidamos entonces puede pasar esto, se nos van a disparar los casos de infección y se nos van a saturar los hospitales, no nos van a alcanzar las camas, los hospitales aún cuando estamos preparados para recibir a miles, pero esto sería algo desbordante’, comentó.

En este contexto, López Obrador pidió a los ciudadanos no ir en balde al médico o al hospital si no se tienen los síntomas de coronavirus que enlistó como fiebre, tos seca y malestar en el cuerpo.

Recordó que en el Gobierno ya se instruyó que los funcionarios que no sean indispensables se queden a trabajar en casa, y lo mismo se está pidiendo en el sector privado.

’Yo sé que esto se va a significar gastos, pero podemos perder más, se nos puede caer más la economía’.

El mensaje del presidente se da, luego de que la Ssa diera a conocer que el número de contagios subió de 585 a 717 en un día, además del registro de 12 defunciones.



Fuente: Mi nación