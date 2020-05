*Pide Ángel Aguirre esclarecimiento del asesinato de síndico de Tixtla

*Dará puntual seguimiento a esta investigación: FGE

*Dos municipios más con Covid-19



Lamentable el asesinato del síndico del ayuntamiento de Tixtla, realizado este día lunes a media tarde cuando salía de la ciudad rumbo a Chilapa.

Una mala señal cuando está a punto de iniciar el proceso electoral, y manda señales de que posiblemente se pueda repetir el ambiente de riesgo, de años anteriores, para quienes pretendan participar en la próxima elección.

Víctor Hugo Romero Valencia era miembro de la corriente Izquierda Progresista, que encabeza Ángel Aguirre Rivero, quien lamentó este crimen y exigió una amplia investigación para esclarecer el asesinato del joven síndico.

’Me siento muy consternado y aún no puedo asimilar esta infausta noticia’, escribió en la red social de Facebook.

El exgobernador describió al perredista asesinado como ’parte del relevo generacional que impulsa esta expresión política.’

’Su futuro brillante en política hoy fue cortado de manera artera’, expresó.

Sin duda era un joven muy cercano a los afectos de Aguirre Rivero, pues las expresiones de pesar así lo demuestran: ’¿Por qué Dios mío?, ¿por qué se nos va lo bueno?’

Finalmente, a nombre de su corriente exigió ’una amplia y pronta investigación, este crimen como otros, no pueden quedar impunes.’

A esta postura se sumó el diputado Alberto Catalán Bastida, también miembro de IPG, quien pidió a las autoridades actuar para aclarar este crimen y castigar a los responsables de la muerte de su compañero de corriente.

Señaló esta crimen no manda buena señal para el proceso electoral en puerta, ya que Víctor Hugo tenía aspiraciones de contender por la alcaldía de Tixtla.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que inició la investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Hugo "N", Síndico Procurador del Ayuntamiento de Tixtla. Guerrero, ocurrido este día sobre carretera Tixtla, Chilapa.

Mediante un boletín, menciona que recibieron el reporte que en el punto conocido como Los Amates, aproximadamente a las 15:50 horas, se encontraba privado de la vida una persona del sexo masculino al interior de un vehículo color blanco.

Y que después de realizar las primeras diligencias el cuerpo fue trasladado el Servicio Médico Forense, no sin antes implementar el operativo de búsqueda para ubicar y detener a él o los probables responsables de este delito.

El comunicado puntualiza que la Fiscalía de Guerrero dará puntual seguimiento a esta carpeta de investigación como parte del trabajo en materia de procuración de justicia en Guerrero.

DOS MUNCIPIOS MÁS CON COVID-19. Este día lunes se sumaron dos municipios con contagios de Covid-19: San Jerónimo y Zitlala.

Con estos dos, ya suman 37 municipios con positivos en Guerrero.

Respecto a Zitlala, se sabe que muchas fueron las peticiones al presidente municipal, Rogelio Ramos Tecorral, para que cancelara los rituales para la petición de lluvia.

Esos ritos terminan con un enfrentamiento entre vecinos del municipio vestidos de Tigres en la cancha de la cabecera municipal, donde de acuerdo a las gráficas de varios reporteros que cubrieron el evento, no se guardó la sana distancia ni usaron protección alguna, quizá porque hasta el día de la celebración no existía reporte de algún contagio.

Las exigencias de los vecinos fueron ignoradas hasta el día de hoy lunes, porque todavía durante la exposición en vivo que hace el gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos Soberanis, donde mencionaron los nuevos datos de la pandemia en Guerrero, por el Facebook hubo pedidos al gobernador de que mande a la Guardia Nacional a Zitlala.

La petición decía que hace falta la intervención del gobernador y de la GN para reducir la movilidad social, ya que el presidente municipal no implementa las medidas impulsadas por el gobierno federal y estatal.

Ojalá que la reacción de Rogelio Ramos no sea tan tarde como para que los contagios se salgan de control, porque se puede entender que cierta parte de la población ignore la presencia del coronavirus, pero que él decida no actuar con las medidas preventivas, puede parecer una actitud muy irresponsable.