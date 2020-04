Pide Chong restringir garantías individuales por COVID-19; "así como hizo en Hidalgo", dice

El senador plurinominal del PRI Miguel Ángel Osorio Chong, pidió medidas más severas para obligar a las personas a permanecer en sus hogares ante la propagación del COVID-19, aún si estas van contra sus libertades; incluso, dijo que en su oportunidad, él ya lo había hecho en Hidalgo.



Y es que la oposición en el Senado demandó endurecer medidas hacia los ciudadanos en todo el país para retenerlos en su casa. Fue a pregunta expresa que el plurinominal reconoció que restringió los derechos en Hidalgo.



-¿Deberían restringirse más libertades, independientemente del artículo 29?



’Por supuesto que sí. Lo hicimos cuando el H1N1 en el estado de Hidalgo y la Ciudad de México. Se tomaron medidas extremas y nos fue muy bien, hoy yo creo que debe ser una dinámica, una política y una estrategia nacional que permita enfrentar este gran problema…’, declaró Osorio Chong con toda naturalidad a pregunta expresa de un reportero.



Sobre las restricciones a la libertad que cometió el entonces gobernador de Hidalgo o bien las hizo por debajo del agua u obligó a que no fueran documentadas, toda vez que de la memoria periodística del H1N1 en dicha entidad, cuando se identificó un punto de inflexión en el que se aceleró la propagación de contagios, el entonces secretario de gobierno y encargado de dar la cara ante la contingencia sanitaria González Espínola, en ese momento solamente dijo que se estudiaba la posibilidad de ampliar la suspensión de clases en instituciones públicas y privadas, siempre que el Consejo Estatal así lo definiera.



En Hidalgo no hubo restricción alguna en cuanto a la movilidad, pues la medida se limitó a solicitar el uso -no obligatorio- de cubrebocas (de cualquier calidad, aunque fueran inservibles).