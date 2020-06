Pide Cora Cecilia Pinedo a SHCP reconsiderar recorte presupuestal a la CEAV.



Con el fin de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) continúe su trabajo en pro de la garantía, protección, defensa, y promoción de los derechos humanos, así como en la protección y resguardo del Registro Nacional de Víctimas, la senadora Cora Cecilia Pinedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), solicitó a Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconsiderar la reducción del 75 por ciento del presupuesto a esta Comisión.



Asimismo, llamó a la titular de la CEAV, Mara Gómez Pérez, a tomar las medidas y acciones necesarias para fomentar el uso adecuado de los programas, apoyos y servicios que otorga dicho organismo, así como la protección de los datos contenidos en el Registro Nacional de Víctimas.



Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, la legisladora destacó que el decreto publicado el pasado 23 de abril, por el que se establecen medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, afecta directamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.



’La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tomó en cuenta que este organismo tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas, así como los delitos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros’, mencionó la senadora por Nayarit.



Además, advirtió que con esta reducción se perdería el alojamiento y debido resguardo del Registro Nacional de Victimas en donde se incluyen los datos personales de más de 34 mil 215 personas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras.



Aunado a lo anterior, la CEAV contará con 30 por ciento menos de personal de asesoría jurídica, no se llegará a completar la entrega mensual de apoyos para más de cinco mil víctimas y no podrán ser atendidas las 7 mil 200 en los 32 centros de atención integral distribuidos en el país.



Asimismo, el área jurídica, desafortunadamente no estará en condiciones para defender los intereses del Estado mexicano en los 453 juicios de amparo de los cuales 154 se encuentran en la etapa de cumplimiento y además de los asuntos laborales que serán promovidos en contra de la CEAV y quedarán muchas acciones pendientes que son de gran relevancia en la actualidad.



’Por todo esto, es importante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revalore la reducción de la partida presupuestal de un 75% para la CEAV, ya que con ello se pone en riesgo el funcionamiento integral de dicho organismo’, alertó la legisladora.