Pide el gobernador Astudillo a la población evitar que proliferen los contagios por coronavirus

Guerrero lamentablemente no está en una ruta que pudiéramos considerar que estamos saliendo del problema, se requiere trabajar de manera más intensa para hacerle frente al Covid-19, enfatizó el gobernador Héctor Astudillo Flores durante la transmisión diaria sobre los datos de la pandemia en la entidad.



Asimismo informó que de acuerdo a los datos proporcionados por la Federación y el semáforo epidémico, del 28 de septiembre al 11 de octubre, la entidad se mantendrá en color naranja. Por ello el mandatario pidió de manera reiterada la participación y colaboración el mandatario dijo que es muy preocupante que Guerrero de todos, en el sentido de reforzar las acciones preventivas y las medidas sanitarias.



Astudillo Flores expresó su preocupación ante el hecho de que de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud Federal, el estado haya pasado del lugar 26 al número 4 en lo que respecta a Ocupación Hospitalaria, pues esto significa un retroceso en los avances que se habían logrado. Y subrayó que ’hay que cuidar que en las próximas semanas no salgamos en primer o segundo lugar de ocupación hospitalaria’.



También señaló que es importante cerrar filas en los municipios con mayor número de contagios, de manera particular se refirió a Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Tixtla y Ometepec, en donde urgió a redoblar los esfuerzos.



Acompañado por el secretario de Salud, Carlos de la Peña; el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Abarca y el secretario de Finanzas y Administración (Sefina), Tulio Pérez Calvo, detalló que ha mantenido reuniones diversas con autoridades municipales, para poner en marcha un plan de acción encaminado a fortalecer todo el tema de la sanitización, concientización, uso del cubreboca, la sana distancia y demás estrategias que permitan frenar el índice de contagios.



Pidió el reforzamiento en Acapulco, para cuidar más las playas y pedir a los turistas que usen el cubreboca, guarden la sana distancia y se ponga mayor cuidado en el cumplimiento de todas las estrategias preventivas así como los protocolos sanitarios.



A petición de los ciudadanos, el gobernador instruyó que se realice una intensa jornada de atención en el poblado de Xaltianguis, en donde se prioricen los temas de limpieza y desinfección, concientización, sana distancia y evitar aglomeraciones en lugares como mercados. En esta ruta también insistió en que las fiestas patronales y las celebraciones religiosas son inviables, porque la aglomeración generaría un mayor problema de contagio.



Los números del Covid-19 en el estado



En su participación, el secretario de Salud reafirmó la situación en la que el estado se encuentra posicionado en el cuarto lugar en lo que respecta a ocupación de camas, con 41 puntos porcentuales, a diferencia de la Ocupación de Ventiladores, que se ubica en el lugar 26, con tan sólo 16%.



Informó que a la fecha el estado acumula 18 mil 37 casos y mil 890 defunciones. Mencionó que los cinco municipios en donde se concentra un mayor trabajo de combate al Covid-19 son Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Tixtla y Ometepec.



Asimismo dio a conocer que hay un incremento de 215 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento de 1.2% en relación al día anterior. Actualmente hay 731 casos activos, que se concentran mayoritariamente en Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Tixtla, Petatlán y Atoyac, sólo por mencionar algunos. En cuanto a la Tasa de Incidencia de Casos Activos Estimados, se encuentra en 28.76, por arriba de la media nacional que es de 26.21.



En el tema de las defunciones, se mantiene un promedio diario entre 8.5 y 9 muertes diarias, por lo que el mes de septiembre acumula 146 decesos, marcando una tendencia a la baja. Mientras que el rubro de los pacientes hospitalizados alcanza una cifra de 222, de los cuales 36 se encuentran en estado crítico.