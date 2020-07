Pide el gobernador Astudillo la colaboración y la unión de toda la sociedad para detener la proliferación del COVID-19

La Nueva Normalidad, tras la reapertura del sector turístico en un 30 por ciento y de otras actividades económicas, ha traído consigo medidas estrictas de higiene en lo laboral y también de una sana convivencia, por ello el cubrebocas llegó para quedarse, expresó el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, quien en enlace virtual con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, alertaron sobre la posibilidad de retroceder al semáforo rojo sino se disminuyen los contagios en la entidad y no paramos la movilidad para frenar los casos COVID, esto ante el incremento que se dio a raíz del reinicio de las actividades el pasado 1 de julio.



A través del mensaje diario para informar sobre la situación de la pandemia, el Ejecutivo estatal mencionó que los números que se presentan de coronavirus alertan sobre el riesgo de retroceder al color rojo, por lo que hizo un llamado a la población para que colabore y con determinación sumen esfuerzos para avanzar de manera positiva. Insistió en que la reactivación económica ha costado mucho trabajo, por lo que un retroceso ’va a ser verdaderamente doloroso y frustrante’.



Hay más de 7,300 contagios en Guerrero, la mayoría de éstos se encuentran en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo, por lo que hay que extremar precauciones para no regresar al semáforo rojo, indicó Astudillo Flores.



’El contagio sigue y entonces si continúa aumentando, nuestra posibilidad de que pasemos a semáforo rojo es una posibilidad muy amplia. Necesitamos más determinación. En la ruta en la que estamos, las cosas no van a avanzar positivamente’.



El gobernador destacó que de acuerdo a los datos recopilados por la Secretaría de Salud Estatal, se ha registrado un incremento importante, ante esto pidió a todas las personas, trabajadores, comerciantes y sociedad en general, el uso del tapabocas, el gel antibacterial, la Sana Distancia, particularmente en lugares como los mercados y el transporte público, además de disminuir la movilidad.



SE FORTALECIÓ EL SISTEMA DE SALUD Y HOSPITALARIO



Durante más de 100 días de confinamiento y desde el primer caso de COVID-19 en Guerrero, reconvertimos hospitales, abrimos nuevos, entregamos insumos y equipo médico, instalamos comedores, realizamos sanitización, todo en gran esfuerzo colectivo y a tí sólo se te ha pedido que te cuides.



Ante esto, el gobernador del estado informó que en esta ruta de atención, el secretario de Salud y el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), Tulio Pérez Calvo visitarán en las próximas horas el hospital de Zihuatanejo, para mantener el funcionamiento eficaz de ese nosocomio.



Al respecto, Carlos de la Peña dio un reporte pormenorizado de cómo ha evolucionado el contagio en Guerrero desde que hasta la reapertura económica, pasando por las jornadas de Sana Distancia y Quédate en Casa. El funcionario precisó que se ha dado un aumento de casos, de tal manera que en la última semana, es decir del 6 al 11 de julio, de registraron mil 389 casos, lo que posiciona al estado en más de 7 mil 300. De acuerdo a este concentrado, en este lapso en Acapulco se registraron mil 112 nuevos casos, en Chilpancingo 150 y en Zihuatanejo, 97.



De la Peña Pintos, explicó que de acuerdo a los parámetros de Salud federal y al semáforo que se estableció, en esta semana el estado se ubica en 2.6 de calificación, teniendo calificación amarilla en relación a las camas disponibles, pero hay un incremento en la movilidad, por lo que hay color rojo en la tendencia y la positividad de los casos. ’Así es que esta es la circunstancia actual que estamos en el límite exactamente de las circunstancias’, concluyó.



MEDIDAS PARA EL USO DE PLAYAS



Si acudes a playa recuerda que está prohibido el uso de mobiliario y cualquier tipo de vehículo en la franja de arena, además de hieleras, el consumo de alimentos, evita aglomeraciones, no tires basura y sigue las medidas necesarias de salud.



En las playas están instalados y funcionando módulos de orientación y sanitización. Recuerda que el uso de cubrebocas es obligatorio.