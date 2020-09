Pide el gobernador Astudillo prudencia en las Fiestas Patrias y advierte que sólo podrán operar lugares al aire libre

El gobernador Héctor Astudillo Flores dio a conocer que ya se publicó en el Periódico Oficial del Estado la normatividad con la que Guerrero se va ajustar con responsabilidad al semáforo naranja por lo que está semana se continuarán con los mismos porcentajes y será la próxima semana cuando serán restringidas las actividades, pero con rigurosidad sin poner en riesgo la salud de la población y la actividad turística.



’Pero eso no quiere decir que no estemos pendiente y rígidos en las normas. Nada que esté cerrado puede operar, porque es ahí donde está cerrado donde puede haber más posibilidades de contagios ’, dijo el mandatario guerrerense.



En este contexto, Astudillo Flores, insistió a la población seguir trabajando para cumplir medidas sanitarias, horarios y aforos para actividades económicas permitidas en esta etapa, conminando a la corresponsabilidad para poder lograr nuevamente avanzar en el semáforo de riesgo nacional.



Indicó que estas medidas, ya fueron dadas a conocer por los ayuntamientos, empresarios y todo sector que tiene que ver con la reactivación, con quienes se trabaja ya en esta etapa del semáforo naranja con el objetivo principal de no arriesgar la integridad de quienes visitan la entidad y los locales, tras el aforo y actividad turística que se presentará esta semana por las fiestas patrias.



Conminó a que las fiestas patrias se realicen con prudencia y colaboración evitando las reuniones en con amplias cercanías para evitar los contagios, ayudando a la reactivación económica de cientos de guerrerense que viven del sector turístico, porque el COVID19 es un asunto colectivo y de corresponsabilidad, apoyar para que quienes nos visitan acaten las medidas de salud empleadas en la entidad.



’El grito no tiene invitados, no hay conjunto, no hay banda, no hay comida, no hay cena, no hay juegos pirotécnicos. Habrá solo el protocolo del Grito con el himno nacional, los honores a la bandera ’, insistió.



Las cifras por Covid19 en la semana epidemiológica 38



En Guerrero se acumularon 16 mil 852 casos confirmados y mil 816 defunciones. En las últimas 24 horas se registraron 98 nuevos casos y hay 826 casos activos la mayoría están ubicados en 293 Acapulco, 202 Chilpancingo, 39 Zihuatanejo, 56 Tixtla y 23 Coyuca de Benítez, informó el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos.



De la Peña Pintos, puntualizó que la ocupación de camas Covid19 es del 30 por ciento al registrar 204 pacientes hospitalizados, de los cuales 96 están estables, 79 graves y 29 intubados en estado crítico.



En cuanto a la tasa de incidencia por número de casos, Guerrero presentó 34.07 por cien mil habitantes, por arriba de la media nacional, que es de 31.44; mientras que, en el tema de las defunciones, se mantiene una tendencia a la baja, registrando un elevado día este domingo con 21 defunciones, donde el 57 por ciento fueron adultos mayores, y hoy lunes se presentaron 12 decesos de los cuales el 83 por ciento fueron mayores de 70 años.



Además, el encargado de la salud en Guerrero, dijo que hay 224 pacientes hospitalizados y 28 en estado crítico intubados. Mientras que a nivel nacional, Guerrero se ubica en el lugar 10 en ocupación de camas, con un 34% y en el lugar 27 de ocupación de ventiladores, con 14%.