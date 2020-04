*Pide el gobernador Héctor Astudillo Flores colaboración a los medios de comunicación para mantener informada a la población ante el avance del COVID-19

*Crucial que las familias se mantengan en sus casas durante la contingencia, señaló el mandatario



Muy activo el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, quien ha asumido la coordinación de las acciones para evitar los contagios por el Coronavirus.

Además de señalar que en unos días se entrará a la fase 2 de la pandemia en México, y reconocer que el ayuntamiento de Acapulco, de Chilpancingo, el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso local ya está tomando las medidas al respecto, destaca las acciones que su gobierno realiza en la administración estatal donde solo se cubrirán guardias necesarias.

Anunció que una vez que se entre a la fase 2, convocará a todos los presidentes municipales para aplicar las acciones que las autoridades federales dispongan.

Durante un encuentro con medios de comunicación, también les pidió colaborar y mantener responsablemente informada a la población sobre el Covid-19, y anunció que su gobierno está intensificando una campaña de difusión acerca de las medidas a seguir para evitar los contagios comunitarios.

El gobernador está siendo muy cuidadoso con este problema de salud y ha insistido en que es crucial que las familias guerrerenses se mantengan en sus hogares para evitar la propagación de virus, y que las afectaciones económicas, sociales y sanitarias sean menores para todos.

Su administración está dando seguimiento a quienes han salido positivos por COVID-19 y con aquellas que estuvieron cerca de ellas.

A esta acción se suma la de una estrategia de comunicación en medios, así como fumigación en las unidades del transporte público en las principales ciudades del estado, para evitar la propagación del coronavirus y garantizar la salud de la población.

Vale destacar que el gobernador ha informado que los programas sociales no pararán y seguirán funcionando durante la contingencia.

Apoyos a adultos mayores, de vivienda no se pueden detener porque esos están dirigidos a las personas que menos tienen, señaló el secretario de Desarrollo Social del estado de Guerrero, Mario Moreno Arcos.

Y es que, para mover esos apoyos, no se necesita que los adultos mayores asistan a algunas dependencia y realicen aglomeraciones, porque los beneficiarios reciben sus recursos vía tarjeta electrónica.

Además, aunque con pandemia, los apoyos de carácter social no se pueden detener porque en la mayoría de los casos, quienes son beneficiarios dependen exclusivamente de esos recursos, y hasta las despensas serán bien recibidas en estos días de contingencia, ya que lamentablemente muchos van a resultar afectados en sus empleos e ingresos.

Sin duda, esta secretaria está caminando y cumpliendo fehacientemente lo proyectado por el gobernador, bajo el trabajo de Moreno Arcos, quien por cierto es un político sencillo que sin ningún problema en días normales recibe a quienes van en busca de realizar un trámite, plantear una solicitud, o tratar de ingresar a un programa social.

ACCIONES DEL GOBIERNO DE LA GENTE

El gobierno de Chilpancingo encabezado por Antonio Gaspar Beltrán anunció que están sugiriendo a los comisarios municipales que debido a la propagación el coronavirus suspendan ferias y festividades propias, porque a ellas asisten personas provenientes de distintos lugares del país y del mundo, por lo que les piden que los reprogramen.

Esta medida tiene la intención de proteger a la ciudadanía y evitar contagios en las localidades.

Asimismo, a partir de este día se suspenden actividades artísticas, culturales y deportivas