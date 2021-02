Pide el papa ‘desenmascarar lazos seductores’ de dinero

El papa invita a la reflexión, señaló que la Cuaresma es para los cristianos un tiempo de arrepentimiento, preparación espiritual, ayuno y oración

El Papa ha celebrado la misa del miércoles de Ceniza que este año debido a las restricciones por la pandemia se ha celebrado en la basílica de San Pedro, cancelando la tradicional procesión a la colina del Aventino, en la que ha instado a los fieles a ’desenmascarar’ los ’lazos seductores’ de los vicios y el dinero.



’El viaje de regreso a Dios se dificulta por nuestros apegos malsanos, se frena por los lazos seductores de los vicios, de las falsas seguridades del dinero y del aparentar, del lamento victimista que paraliza. Para caminar es necesario desenmascarar estas ilusiones’, ha destacado el Papa durante su homilía en la misa.



A ella han acudido pocos fieles, separados en los bancos de la basílica de San Pedro, y en la que se ha aplicado el cambio de rito de las cenizas decretado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano. De hecho, el Papa no ha hecho la tradicional cruz con las cenizas en la frente de los feligreses, sino que las ha esparcido en sus cabezas para evitar el avance del contagio.



El Papa ha señalado que la Cuaresma, el periodo de 40 días antes de la Pascua, es para los cristianos un tiempo de arrepentimiento, preparación espiritual, ayuno y oración pero, ante todo, ’un viaje’. Y ha referido: ’Es el tiempo para verificar las sendas que estamos recorriendo, para volver a encontrar el camino de regreso a casa, para redescubrir el vínculo fundamental con Dios, del que depende todo. La cuaresma no es una recolección de florecillas, es discernir hacia dónde está orientado el corazón’.



Por eso ha invitado a preguntarse: ’¿Hacia dónde me lleva el navegador de mi vida, hacia Dios o hacia mi yo? ¿Vivo para agradar al Señor, o para ser visto, alabado, preferido, al primer lugar y así sucesivamente…? ¿Tengo un corazón ’bailarín’, que da un paso hacia adelante y uno hacia atrás, ama un poco al Señor y un poco al mundo, o un corazón firme en Dios? ¿Me siento a gusto con mis hipocresías, o lucho por liberar el corazón de la doblez y la falsedad que lo encadenan?’.



El Papa ha señalado además que todas las personas tienen ’enfermedades espirituales’ y ha advertido de que nadie solo puede curarlas. Y ha añadido: ’Todos tenemos vicios arraigados, solos no podemos extirparlos; todos tenemos miedos que nos paralizan, solos no podemos vencerlos’.



Finalmente, ha dejado claro que la Cuaresma es ’un inclinarse de forma humilde’ y así ’entender que la salvación no es una escalada hacia la gloria, sino un abajamiento por amor’.