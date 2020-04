Pide gobernador a Fiscal mano dura para quienes discriminen a personal de Salud

Por Norma Cardoso



Ante algunos casos de discriminación que hubo en diversas zonas de Nayarit, como el no permitir que subiera al transporte público Autobuses Perla de Ixtlán del Río, una pasante de enfermería que llevaba el uniforme, hasta el no dejar ingresar a la localidad de Lo de Marcos, en Bahía de Banderas, a una enfermera del Hospital de San Pancho, por mencionar algunos; el gobernador del Estado, Antonio Echevarría García, en entrevista, tomó cartas sobre el asunto y sobre esto dijo:



’Yo aquí le hago un llamado a mi gran amigo al Fiscal, a mi Petrus (Petronilo Díaz Ponce Medrano), cómo le digo a mi amigo con cariño, es un gran elemento, es una gran persona, que él, por favor, como Fiscal y yo respetando tu autonomía encárgate de cuidar a todo el personal de salud’.



No tenemos que aflojarle, - dijo el mandatario estatal- es una batalla contra el coronavirus, pero hay personas que les hace falta que ‘les suba agua al tinaco’ y los ven como bichos raros, eso no señor, no lo vamos a permitir en mi gobierno, los doctores, doctoras, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, merecen que les den todo el equipo que ocupen para que estén bien protegidos, mi Petrus mano dura, cualquier queja por muy mínima que sea, que se vea que sabes ejecutar, que se vea para qué es el poder, en este caso por protección a todas y todos los ciudadanos.



Dichas indicaciones, para que actúe el Fiscal de Nayarit, se dan en el marco de lo sucedido a una enfermera que denunció en las redes que le negaron el acceso al poblado Lo de Marcos, donde vive.



’Soy Enfermera actualmente del Hospital de San Francisco Nayarit, hoy, temí por mi integridad al momento que me negaron el acceso al poblado donde actualmente vivo ’Lo de marcos’... se ha escuchado que las personas de los pueblos se encuentran haciendo cercos sanitarios para prohibir acceso a ’Turistas’, pero en este caso también se me negó a mi, solo por ser Personal de Salud.



Me dijeron: ¡Si entras ya no sales, hazle como quieras! Soy capaz de yo pagarte una renta en San Pancho para que allá te quedes. Aléjese de ella Oficial, que no ve que viene del gran foco de infección, ella es un foco de infección. Hasta 2 metros debería de estar alejado de ella, indicó.



’En serio me duele horrible, me da mucha impotencia e incluso me hicieron caer en las lágrimas por el hecho de saber que no podemos portar nuestro uniforme para llegar a nuestros centros de trabajo, porque ya es motivo para que alguien nos agreda, tenemos que irnos de civil y ahora ni si quiera poder decir que soy personal de Salud para que no me agredan o me prohíban el acceso a mi hogar a descansar, cuanto lo único que hago es trabajar en el hospital por el bienestar del pueblo y pueblos aledaños que van y se tratan médicamente…’ aseguró.