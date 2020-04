Pide Gobierno de Guerrero a ciudadanos no salir de casa por Coronavirus

Acapulco, Gro., 20 de marzo de 2020.- El gobierno del estado alertó a los ciudadanos a no salir de sus casas ante la contingencia sanitaria provocada por el Coronavirus. Por medio de una campaña publicitaria se les pide a la población quedarse en casa.



El gobernador Héctor Astudillo publicó en sus redes sociales dicha campaña como medida preventiva, la cual es difundida en medios de comunicación y anuncios espectaculares.



"Ante la contingencia por el Covid19/Coronavirus ¡Quédate en casa!" señala la campaña anunciada por el gobierno del estado.



La mañana de este viernes prestadores de servicios turísticos bloquearon la Costera Miguel Alemán en protesta de que no hay turismo en la playa y no cuentan con recursos para mantener a sus familias.



Pidieron a los tres ordenes de gobierno apoyarlos económicamente para aguantar la cuarentena que los mantendrá sin trabajo.