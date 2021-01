Pide Héctor Astudillo a guerrerenses privilegiar la salud y no acercarse a la muerte por contagios de Covid-19

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. 28 enero, 2021.-El gobernador Héctor Astudillo informó que ante el crecimiento de la pandemia, se aplican medidas más estrictas que implicarán el cierre de actividades no esenciales y para reducir la movilidad. Pidió a la población no acercarse a la muerte y que priorice la salud. A los actores políticos y a los partidos les solicitó no hacer reuniones ni eventos multitudinarios, y que privilegien la salud de sus seguidores por encima de cualquier interés, y advirtió que el virus no solo está en las calles y en los antros, ’ya está en los hogares’.

Además, dijo que será complicado que su gobierno compre vacunas contra el coronavirus a laboratorios y farmacéuticas internacionales, por la alta demanda que hay de gobiernos de países del mundo, por lo que en los próximos días valorará si es viable seguir en esa ruta. Anticipó que de no concretarse la compra seguirán ajustados al Plan Nacional de Vacunación que estableció la Federación.

En un mensaje que dirigió a los guerrerenses, el titular del Poder Ejecutivo del estado resaltó que el pasado martes el mundo llegó a los 100 millones de contagios de covid-19; en México ya son más de un millón 778 mil personas contagiadas por el virus, y que a 12 meses de haber sido detectado el primer caso en el planeta la pandemia no ha cesado, y que por el contrario sigue en aumento.

El titular del Poder Ejecutivo del estado manifestó que Guerrero, el país y el mundo atraviesan el peor momento de la pandemia porque las cifras de contagios van en aumento, ante esto consideró que este es el punto en que todos y todas ’debemos de ser más responsable, tomar con mayor seriedad el asunto y hacer propio el objetivo de frenar la pandemia, porque para lograrlo el primero que debe cuidarse eres tú, y también debes de cuidar a tu familia’.

De acuerdo a las estadísticas Guerrero ya rebasó las 3,000 defunciones por contagios de covid-19, dijo Astudillo. Alertó que el aumento de contagios ha sido lamentablemente tan importante ’que ya no solamente está en las calles, en los antros o en los bares, está en el interior de la convivencia familiar. Citó que los reportes indican que el 80 por ciento de los contagios se está dando en encuentros y reuniones familiares y de amigos.

Héctor Astudillo expuso que como gobernador, tomó la decisión de aplicar medidas más estrictas en base al incremento de los indicadores de la presencia de la pandemia, con acciones que limitarán la movilidad en los espacios públicos, ’ya que en el espacio privado, en tu casa es tu responsabilidad acatar las medidas y cuidar a los tuyos’.

Ante el crecimiento de la pandemia que implica el aumento de contagios, en la demanda de hospitalización y defunciones, el gobernador Héctor Astudillo hizo un llamado a los partidos y a los actores políticos que buscan cargos de elección popular promoviendo reuniones con muchas personas en el marco del proceso electoral de gobernador, ayuntamientos y diputados, que antepongan la salud sobre cualquier interés.

’Las y los invito a tomar precauciones, a cuidarse y a cuidar también a sus seguidores, a quienes se reúnen con ustedes; tenemos que trabajar juntos como equipo por nuestro estado, ante todo hoy Guerrero necesita de todos’, indicó.

Astudillo recordó que en los meses pasados con el concurso de las instituciones de gobierno se logró reducir los contagios; recordó también que en junio y julio del año pasado se registraron los mayores niveles de contagios de coronavirus con mayores indicadores los cuales ’logramos disminuir de manera considerable, hoy tenemos que volver a ser un esfuerzo para que en los próximos días logremos reducir los indicadores’.

En su mensaje el mandatario estatal anunció la suspensión de todas las actividades no esenciales. Pidió a la población que colabore quedándose en sus casas si no hay necesidad de salir.

’Este es un asunto no solamente de vida, es un asunto en el que hay que prevenir no acercarse a la muerte por la pandemia del covid-19 que tiene que ver con nuestra salud, con la salud de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros de trabajo’, agregó.

Pidió a los guerrerenses que actúen con responsabilidad quedándose en sus casas, para que entre todos en Guerrero disminuyamos los indicadores de contagios del covid-19.

Una hora antes de subir a las redes sociales de internet su mensaje a través de la cuenta de Facebook del gobierno del estado, el gobernador Héctor Astudillo dijo en entrevista que concedió luego de encabezar en el zócalo la ceremonia de develación del monumento del creador y fundador del estado de Guerrero, el general Juan Álvarez, que ve complicado que su gobierno pueda comprar vacunas contra el coronavirus a laboratorios y farmacéuticas internacionales por la alta demanda que hay a nivel mundial.

Informó que no son muy alentadoras las respuestas que han tenido algunos gobernadores del país que han tenido comunicaciones para adquirir vacunas, porque se habla de que los gobiernos estatales pudieran adquirirlas hasta finales de este año o a principios del año 2022.

Ante esta situación el mandatario estatal recomendó a la población que tenga mucho cuidado por el mercado negro de vacunas que comienza a aparecer ’porque sería riesgoso entrar a esa ruta’.

En este encuentro con periodistas, Astudillo Flores informó que en próximos días valorarán si realmente es viable comprar vacunas contra el covid-19; ’si no es viable hacerlo y el planteamiento es hasta que termine el año, nosotros seguiremos ajustados al Plan Nacional de Vacunación que va de la mano con el gobierno federal’.

Recordó que el Plan Nacional de Vacunación trae como proyecto que entre el 15 y el 20 de febrero de este año comiencen a ser vacunados los adultos mayores. Incluso dijo estar enterado por parte del delegado federal en el estado, que ya se hacen llamadas telefónicas domiciliarias para que los adultos mayores se vayan alistando para la vacuna, que será para los que tengan 60 años de edad en adelante.

En cuanto a la compra de vacunas por parte del gobierno del estado, el gobernador aclaró que no se cierra la posibilidad, pero que siendo optimista ’lo veo muy complicado porque los gobiernos de varios países que tienen contratos establecidos con pagos tienen retrasos -en la entrega de las vacunas-, entonces hay que ubicar qué sería de los que no tienen contratos de ningún tipo’.

Por lo anterior el gobernador de Guerrero dijo que lo más importante por el momento, es asegurar que el estado se mantenga en el Plan Nacional de Vacunación que lleva adelante el gobierno federal.

Insistió en que es necesario que los 80 ayuntamientos se sumen a las actividades sanitarias para combatir los contagios de covid-19, pero sobre todo para controlar los lugares de alta concentración de personas entre estos bares, restaurantes, antros, entre otros.

Dio a conocer que hoy entraron en operación nuevas medidas que tienen que ver con un mayor cuidado de las personas para evitar contagios que tienen que ver con el uso de cubrebocas, con el distanciamiento social, pero sobre todo cuidar mucho a la familia ’porque el problema ya no está en los restaurantes o en los bares, está en la convivencia familiar por lo que hay que cuidarse y cada quien tendrá que ayudar’.

Informó que los principales ayuntamientos del estado están colaborando con tareas de concientización y sanitización, ’están haciendo su parte, sería mezquino no reconocer que hacen su trabajo’.

Dijo que se mantiene la reconversión de hospitales en el estado para atender a enfermos de coronavirus, e insistió en que persiste el problema de contagios en Iguala y en Taxco de Alarcón.