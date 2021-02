Pide IMSS a población evitar desinformación o especulaciones sobre vacuna contra COVID-19

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pidió evitar la desinformación y especulaciones sin fundamento sobre los efectos de la inmunización contra el COVID-19, ya que no existe evidencia que demuestre que por sí sola la vacuna pueda tener efectos negativos sobre las personas.



El doctor Eduardo González Guerra, jefe de la División de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles y responsable de la notificación de los Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación o Inmunización (ESAVI), señaló que de acuerdo con la Guía Técnica para la Aplicación de la Vacuna, publicada por la Secretaría de Salud, la probabilidad de que se presente una reacción alérgica grave es muy baja a nivel mundial.



En México ’la misma fluctúa entre 1 en cada 100 mil, a 1 en cada millón de personas vacunadas con biológicos diferentes a éste’.



Señaló que a la fecha en el Seguro Social se han presentado 2 mil 724 ESAVI no graves y únicamente 10 graves, y en todos se ha seguido el protocolo establecido.



González Guerra subrayó que ’cualquier reacción a la vacuna es estudiada por un grupo sectorial especializado, que evalúa y da seguimiento a estos casos’. Afirmó que los eventos atribuibles a la vacuna son escasos y la sintomatología es similar al resto de las vacunas.



Informó que para investigar el impacto de las vacunas contra Covid-19 en la salud de las personas, la comunidad internacional, a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha desarrollado metodologías exhaustivas para determinar las causas de los ESAVI.



’La intención es buscar activamente todos los sucesos que podrían ser o no causales y, por lo tanto, se llaman supuestamente atribuibles para estudiarlos y clasificarlos’, manifestó.



El jefe de la División de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles del IMSS precisó que dicha metodología es común para todo el sector salud, ya que independientemente del lugar donde sea vacunada una persona se pueda dar el mismo seguimiento.



Aclaró que se establecen tres tipos de ESAVI: graves, no graves o conglomerados. Para el caso específico de la vacuna contra Covid-19 la notificación de estos eventos se realiza de manera inmediata a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.



’Una vez que se cuenta con esta información, los casos son analizados por el Comité Nacional de expertos de ESAVI, convocados por el CENSIA, donde participan autoridades sanitarias de todo el sector, y en caso necesario, se apoya ante la Red de Laboratorio de Referencia Nacional. Finalmente, después de la dictaminación se realiza una retroalimentación al personal operativo’, indicó.



Novedades Acapulco