Pide Ixtapaluca a Secretaría del Bienestar validación de obras sociales

, MÉX.-El Ayuntamiento de Ixtapaluca demanda a la Secretaría del Bienestar federal la validación de 56 obras entre aulas, redes de drenaje y agua potable que deberán ser ejecutadas antes de que concluya el 2020, de lo contrario no podrán ser realizadas en tiempo y forma afectando a miles de habitantes y por normatividad el recurso tendría que ser regresado al gobierno federal.



El secretario del Ayuntamiento, Armando Ramírez García, explicó que las obras y acciones se encuentran programadas con recursos FAIS en su vertiente FISMDF del ejercicio fiscal 2020. Del total de obras, 38 corresponden al sector educativo y 18 para redes de drenaje y redes de agua potable.



Para hacer esta petición una comisión de vecinos y vecinas de Ixtapaluca, encabezados por el secretario del Ayuntamiento, Armando Ramírez García, acudió a las oficinas de dicha dependencia en la Ciudad de México, sin embargo, solo se recibió a la comisión y se hizo el compromiso de revisar obra por obra.



Cabe destacar que en tiempo y forma las 56 obras fueron ingresadas a esta dependencia para su validación y el recurso ya está etiquetado, pero no podrán llevarse a cabo los procesos de adjudicación, en tanto esta secretaría no las valide para iniciar las obras.