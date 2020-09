Pide licencia Raymundo García Gutiérrez para fortalecer las aspiraciones de Carlos Reyes

*El diálogo, fundamental para solucionar los problemas de Capach.





Queda claro que la única solución que existe para la paramunicipal de la Capach es el diálogo y coordinación entre autoridad y trabajadores.

Por eso es viable el planteamiento del presidente municipal Antonio Gaspar Beltrán de crear un trabajo coordinado entre autoridades municipales y los trabajadores para, juntos, enfrentar la problemática por la falta de recursos para pago de salarios.

Esa vía de solución permitirá rebasar las medidas de toma de calles y los edificios del ayuntamiento que los trabajadores realizan como medida de presión.

Todos sabemos a estas alturas que el Covid-19 ha generado problemas de salud pública y de escasez de dinero, complicando el funcionamiento del ayuntamiento capitalino, por lo tanto se hace necesario que entre todos, incluidos directivos del organismo y trabajadores, implementen mecanismos para generar ingresos, como abrir las cajas de cobros, y poder pagar la nómina, y así dar solución de las demandas ciudadanas.

Sería complicado que las cajas de cobros sigan cerradas cuando los ingresos vía pagos de servicio de agua es para pagar salarios.

Y también las cajas recaudadoras del ayuntamiento, porque si no hay ingresos no hay recursos para pagos de otra naturaleza, y se mantiene así un círculo vicioso que a nadie beneficia.

Afortunadamente el diálogo entre la presidencia municipal y trabajadores de Capach ha dado resultados; se han abierto las puertas del edificio, y se espera que esto beneficie a las familias de Chilpancingo, quienes han sufrido los estragos por la falta de agua por este paro de labores.



EN EL TEMA DE LA SELECCIÓN DEL ASPIRANTE A GOBERNADOR POR PARTE DEL PRD, ayer el diputado federal Raymundo García Gutiérrez pidió licencia para coordinar los trabajos de Carlos Reyes en la Montaña, Costa Chica y zona Centro

La licencia será de un mes, tiempo en el cual fortalecerá al dirigente de Alternativa Democrática Guerrerense (ADG), Carlos Reyes Torres, quien busca la candidatura a gobernador por el PRD para la elección de junio del 2021.

Como se sabe, dos son los aspirantes a la candidatura a gobernador por parte del PRD, que saldrá de una encuesta: Carlos Reyes Torres y Evodio Velázquez Aguirre, quienes tratan de convencer al electorado del sol azteca de que cada uno es la mejor opción.

Serán sus estrategias y alianzas las que los posicionen frente al electorado interno y definirá quien es el candidato.

Por ese motivo, el diputado federal Raymundo García Gutiérrez ha decidido solicitar licencia temporal para sumarse de tiempo completo a la coordinación de los trabajos en la región Montaña, Costa Chica y algunos municipios de la región Centro, ’como parte del proyecto que encabeza el compañero Carlos Reyes para la candidatura a gobernador por el PRD’.

Dijo que en el actual contexto social y político por el problema de salud pública que representa el Covid-19, todos los partidos políticos irán a la elección en circunstancias complicadas, y ningún partido puede presumir que tenga triunfos asegurados, porque las condiciones serán diferentes a la elección del 2018, cuando la imagen del presidente de la República ayudó a ganar a muchas candidatas y candidatos que por sí solos no hubieran ganado.

Destacó que en el caso del PRD será difícil pero no imposible ganar y recuperar cargos importantes como Ayuntamientos y Diputaciones locales y federales, porque en 2018 obtuvo triunfos importantes, como en Chilpancingo donde inauguró la alternancia, y es la tercera fuerza política en el Congreso local.

Además, el trabajo del PRD está enfocado en volver a ganar la gubernatura, como ya lo hizo en el 2005 y en 2011, y en ese proyecto están concentrando los trabajos, apostándole a la unidad para salir como un partido fortalecido.

’Los perredistas tenemos un fuerte compromiso con el PRD, y el objetivo común de todos los grupos es presentar a la ciudadanía una verdadera opción de gobierno, hemos demostrado que sabemos gobernar y la gente nos ha respaldado con su voto en elecciones anteriores, por lo cual hay confianza de que refrendaremos ese respaldo popular’, expresó Raymundo García.