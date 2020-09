Pide López Obrador investigación por muerte de una pareja en protestas por el agua en Chihuahua

Pide a la Guardia Nacional colaborar

El mandatario mexicano afirmó que habrá una investigación a fondo de los hechos, en donde pidió a los miembros de la Guardia Nacional su colaboración en las indagatorias sobre el hecho.



“Hay que ver si hubo disparos o no o si fue un miembro de la Guardia Nacional, eso se sostiene que uno de sus miembros tiró; están esperando ser llamados por el Mnisterio Público y tienen instrucciones de presentarse y declarar, se va a castigar a los responsables”, recalcó.



Estamos pidiendo que la Fiscalía lleve a cabo la investigación completa y que se conozca lo que sucedió, quién convocó a la movilización, quien tomó la presa (La Presa), y el castigo a quienes hayan cometido el crimen de la señora y su esposo”, subrayó.



López Obrador enfatizó que las protestas de campesinos en Chihuahua por el tema del agua está siendo utilizado con fines políticos-electorales.



Se van a deslindar responsabilidades, se va a hacer la investigación. Lo que ya sabemos y no es nuevo es que estaban utilizando este asunto del agua con propósitos políticos-electorales, y también porque existen intereses creados en el control y manejo del agua”, expresó.



“En vía de estos lamentables estos participaron dos exgobernadores de Chihuahua, del PRI, un diputado federal del PAN, también el senador (Gustavo) Madero del PAN. No es justo, es inaceptable que se utilice un asunto como este del agua con propósitos electorales. (…) Según el informe que tengo participan todos estos personajes de los partidos”, enfatizó.