Pide Mario Zamora Gastélum estímulos para trabajadoras domésticas mediante el programa "Tandas del Bienestar".



° Que sean consideradas a recibir un crédito en el marco del Programa de Apoyo Solidario a la Palabra para trabajadoras del hogar.



Con la llegada del Covid-19 este sector continúa en la vulnerabilidad debido a que ese derecho laboral sigue como programa piloto.



El senador del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) Mario Zamora Gastélum presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades del gobierno federal que apoyen a las trabajadoras domésticas registradas en el IMSS para ser consideradas como candidatas a recibir un crédito en el marco del Programa de Apoyo Solidario a la Palabra para trabajadoras del hogar, operado por esa institución.



En su propuesta el senador sinaloense precisa que la falta de empleos formales provoca que millones de mexicanos no tengan un ingreso seguro, y los pocos que hay, no son suficientes para afrontar esta realidad debido al cierre de las actividades productivas como medida preventiva ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.



Dentro de estos grupos de empleados, existen las trabajadoras domésticas; quienes recientemente han sido reconocidas como pilar fundamental en nuestra economía, por lo que sus derechos laborales fueron plasmados en nuestra legislación y comienza una etapa en la que la autoridad laboral y social genera la política pública para hacer realidad dicho reconocimiento.



Sin embargo, detalla, con la llegada de la pandemia este sector continúa en la vulnerabilidad debido a que el derecho laboral sigue como programa piloto y aún no permea una cultura de reconocimiento de derechos para las y los trabajadores domésticos; por esta razón es necesario que se trabaje y tomen las medidas necesarias para apoyar a estas personas.



En este sentido, Zamora Gastélum considera necesario que la Federación genere los estímulos necesarios para las trabajadoras domésticas y que se incorporen en los beneficiarios de la primera línea de apoyos por parte del Gobierno Federal mediante las Tandas del Bienestar.



El pasado 12 de mayo, el titular del IMSS anunció la posibilidad de beneficiar a cerca de 22,300 empleadas registradas en el proyecto piloto del Seguro Social; lo cual habla de la atención a este sector.



Sin embargo, precisa, viendo los números antes mencionados, es claro que cerca del 90% no cuenta con el respaldo jurídico de una relación laboral y por ende la ’seguridad’ de un sueldo para sortear la crisis sanitaria en la que vivimos. Por lo que hace más que necesaria la participación del Estado en brindar el beneficio e inclusive aprovechar mecanismos a fin de registrar a más personas en el proyecto piloto del IMSS.



Por lo anterior Zamora Gastélum presentó su Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades gubernamentales que apoyen a las Trabajadoras Domésticas que no se encuentran registradas en el Programa Piloto del IMSS, a ser candidatas para recibir un crédito mediante el Programa Apoyo Solidario a la Palabra para Personas Trabajadoras del Hogar, administrados por dicha Institución en coordinación con la Secretaria de Economía.