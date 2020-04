Pide Movimiento Ciudadano comparecencia de Hacienda y Energía por gasolinazo



· ’El crudo está por los suelos, pero la gasolina por las nubes’.



· La caída del petróleo es una oportunidad histórica vs gasolinazo.



El desplome de los precios internacionales del petróleo es una oportunidad histórica para darle reversa al gasolinazo, aseguró el presidente de Federalismo del Senado, Samuel García Sepúlveda, quien adelantó que propondrá la comparecencia de los titulares de Hacienda y Energía.



’En todo el mundo mientras el barril del petróleo está por los suelos, en México hoy la gasolina sigue estando por las nubes’, dijo.



El senador de Movimiento Ciudadano señaló que en otros países bajará el precio de los combustibles, pero en México la lógica se rompe debido a que el Gobierno Federal mantiene los impuestos del IEPS e IVA en las gasolinas.



’El litro de magna sigue en 20 pesos con 50 centavos, la pregunta a Morena es ¿por qué no baja como en todo el mundo?, porque aquí la Secretaría de Hacienda con un esquema de estímulos sube y sube el IEPS.



’Por eso no importa que del litro de gasolina de 12 pesos del combustible líquido, si llega a la mitad, es decir a 6, pues el IEPS se incrementa: el IEPS federal de 5 pesos, el IEPS estatal de 50 centavos, el IEPS combustible fósil más IVA otros 3 pesos. Hoy en México no baja la gasolina porque Hacienda nos cobra entre 8 y 10 pesos de impuestos’.



Por lo anterior, el legislador planteará en el Senado la comparecencia del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la titular de Energía, Rocío Nahle, para que aclaren la situación de los altos precios frente a la baja que se prevé en el resto del mundo a pesar del alto volumen de importación de gasolinas.



’Que nos digan por qué este crimen del IEPS sigue afectando a los consumidores, a la industria, al usuario y por qué si hoy sabemos que la única manera de fomentar la economía que es reduciendo impuestos, dando reglas claras a los empresarios, aquí en México hacemos todo lo contrario: aumentar impuestos y cambiar las reglas del juego para que haya incertidumbre empresarial’.