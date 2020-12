Pide Pablo Amílcar Sandoval a aspirantes no ’chapulinear’ en caso de no ser favorecidos por la encuesta

www.guerrerohabla.com



Acapulco, Gro., 17 de diciembre de 2020.- Al considerar que los resultados de la encuesta que aplicó la Comisión de Elecciones de Morena deben ser respetados por los 18 aspirantes, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros los convocó a consolidar su participación en el movimiento y no aplicar el tradicional "chapulineo" o ’fracturas’ en caso de no ser favorecidos con la candidatura a la gubernatura del estado.



En entrevista en Acapulco, al ser cuestionado sobre las posturas de otros aspirantes que se han declarado como ganadores del sondeo interno, explicó que es importante que la ciudadanía no se deje engañar ya que la metodología, levantamiento de entrevistas y fechas solo las conoce la Comisión de Elecciones, un órgano especializado en quién confió, dará muy buenos resultados para Guerrero en las próximas horas.



’Creo que lo que nos toca hacer a los que participamos es consolidar nuestra participación, consolidar, que estamos en este movimiento y que no va a haber fracturas, esto que le llaman el chapulineo, de que si no me das aquí pues me voy a otro lugar, si no me dan aquí pues entonces ando de un lugar a otro, todos firmamos un documento comprometiéndonos’, refirió.



Sandoval Ballesteros dijo que como aspirantes deben estar cohesionados para la contienda del 2021, reiterando el llamado a la unidad y a sumarse: ’Bienvenidos todos los que vengan a aportar, luchar y construir’, pero cumpliendo con los principios, los estatutos y el programa que marca Morena para lograr una verdadera transformación del país y el estado".



Confió en que todos los participantes se sumarán al verdadero proyecto, como lo hizo él en 2018, cuando no salió favorecido en la encuesta para senador, y donde empujó, respaldó y continuó trabajando para la 4T.



’A mí en 2018, me tocó sumarme y yo me sumé, no hubo ningún problema y creo que ahora corresponde a todos lo que participaron también asumir ese compromiso de sumarse’ refirió



Ayer por la mañana, Pablo Amílcar Sandoval y su esposa Lucía Carrillo Ovalles, sostuvieron un desayuno con activistas de diversos sectores sociales en Acapulco.