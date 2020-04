Pide PAN en Senado Moratoria Fiscal a empresas durante la emergencia sanitaria

• No hay aun acuerdo parlamentario para quitar dieta a legisladores durante pandemia, dice Ricardo Monreal



Mientras que senadores del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una moratoria fiscal para que las empresas puedan mantener los empleos y pagar a sus trabajadores, durante la emergencia sanitaria; Morena, en voz de Ricardo Monreal, pidió a los empresarios responsabilidad social y solidaridad para que no haya despidos.



La postura del GPPAN fue definida en una sesión virtual llevada a cabo esta mañana, en la cual también plantearon extender el plazo para presentar la declaración anual de impuestos, ante la angustiosa situación que viven las empresas por la crisis económica que se avecina.



’Las y los senadores de @AccionNacional insistimos: @Hacienda_Mexico debe extender el plazo para presentar la declaración anual de impuestos de las empresas. La situación de miles de empresas es angustiosa. Quieren mantener los empleos. Ayudémosles. Moratoria fiscal ya’, publicaron en la red social.



¿Donar dieta legislativa?



Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario de Morena exigió dejar de lado diferencias políticas e ideológicas y clamó por la unión para enfrentar al COVID-19. ’Todos debemos hacer un esfuerzo mayúsculo de solidaridad como nunca. México nos exige a todos estar unidos y dejar de lado toda diferencia’, sentenció.



Dijo que la mayoría legislativa (en el Senado) está de acuerdo en donar su dieta para atender la contingencia; sin embargo, aclaró que aún no es un acuerdo parlamentario pues debe consultarlo con todas las fracciones parlamentarias.



Luego, detalló que, de darse el acuerdo, buscará que también se incluya a otros funcionarios como diputados locales, secretarios de Estado y dirigentes de partidos políticos, para entregar una buena suma de dinero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ayude a paliar la emergencia.



A través de una videoconferencia, Monreal hizo un llamado a la unidad nacional ante la declaratoria de emergencia sanitaria emitida por el Consejo de Salubridad General (CSG). ’Es un momento en que la patria nos exige dejar a un lado las diferencias políticas e ideológicas, y unirnos para enfrentarnos al COVID-19’, afirmó.



Monreal Ávila exhorto a las mexicanas y mexicanos a cerrar filas con las autoridades y a seguir las recomendaciones al pie de la letra, poniendo especial atención a los adultos mayores, mujeres embarazadas o con algún problema de salud complicado.



Solicitó a la ciudadanía tener más cuidado y no minimizar las medidas establecidas, además de recalcar que la declaratoria de emergencia se instaura por circunstancias científicas, no políticas. ’Es un momento clave el que estamos viviendo por lo que es indispensable que todos atendamos esta emergencia’, dijo.



Consideró que se avizora un escenario complicado en materia económica, por lo que el Senado, aseguró, hará lo que sea necesario para atender las recomendaciones del Consejo de Salud y del Presidente de la República.



’Es el momento de mostrar altura de miras, unidad nacional y patriotismo, al margen de cualquier interés de grupo o personal’, manifestó el coordinador de la bancada de Morena.