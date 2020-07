Pide Partido Verde a CONACYT impulsar la ciencia abierta.



• Preocupa a Partido Verde que los avances logrados en Ciencia y Tecnología puedan desaparecer por la eliminación de los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.



Para que todas las personas en nuestro país puedan acceder a los beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación, como un derecho establecido en el artículo tercero constitucional, es necesario impulsar la ciencia abierta y construir marcos de gobernanza democráticos y éticos para la tecnología, aseguró la senadora del Partido Verde, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, durante la reunión de trabajo a distancia que realizó la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República con la Doctora María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).



Por lo que solicitó a la Directora del CONACYT que en el Programa Institucional 2019-2024 se aborde con mayor profundidad y amplitud la ciencia abierta en los objetivos, estrategias y visión del mismo.

“La ciencia abierta es relevante pues no solo se trata de compartir datos, información o la reutilización de los mismos, sino también de ampliar y construir agendas de investigación con y para las personas, y con ello contribuir a resolver los desafíos más importantes que enfrentamos como país, entre ellos, la desigualdad y la emergencia climática”, argumentó la legisladora.



Asimismo se refirió a los sistemas de gobernanza de la tecnología, pues dijo que hoy, más que nunca la tecnología tiene un enorme poder para dar forma a nuestro futuro colectivo: para hacerlo más humano, justo y sustentable; o bien, para profundizar desigualdades y perpetuar un sistema basado en la explotación del planeta y la vida que lo habita.



Por lo anterior, es urgente diseñar marcos normativos éticos e interdisciplinarios en torno al desarrollo de la biotecnología. No se trata sólo de delimitar ciertas condiciones o principios para su creación, sino, como en el caso de la inteligencia artificial, cuestionar incluso si hay ciertos tipos de tecnologías que - por sus irreversibles impactos negativos - no deben de desarrollarse



Declaró que en el Partido Verde están convencidos y decididos a contribuir para construir y mejorar los marcos institucionales y de gobernanza necesarios para consolidar a la ciencia como un derecho humano, y para apoyar a la investigación humanista, científica y tecnológica, sin embargo compartió su preocupación en que puedan desaparecer los avances en la materia por la eliminación de los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, bajo el argumento de aumentar la disponibilidad de recursos para el Gobierno Federal en el contexto de la emergencia sanitaria y eliminar la discrecionalidad y opacidad de los recursos públicos.



Cuestionó que no queda claro el cómo desaparecer estos recursos terminaría con la supuesta opacidad y discrecionalidad, y que tampoco se han tomado en cuenta dos aspectos fundamentales: el cómo se avanza con ello en garantizar el derecho a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, y a sus beneficios; y dos, cómo se limitarán los impactos negativos de una decisión así. Por lo que subrayó que no se tiene que empezar de cero y que rescatar los avances es tan relevante como subsanar las deficiencias.



Finalmente preguntó cuál fue la lógica de crear un foro alterno al Foro Científico y Tecnológico en los estatutos, y cómo estas acciones contribuyen a construir un espacio plural, autónomo y de retroalimentación para el Consejo.