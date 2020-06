Pide PT a autoridades proteger a personal de limpia de todo el país en emergencia sanitaria.



El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, solicitó a los gobiernos de las 32 entidades federativas garantizar la protección y el derecho a la salud de las personas trabajadoras del servicio de limpia en medio de la contingencia sanitaria generada por el SARS-CoV2 (Covid-19).



Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, los legisladores coordinados por la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, piden a los gobernadores del país implementar una estrategia con líneas de acción concretas para la prevención y contención del Covid-19 entre el personal de limpia.



Asimismo, como parte de dicha estrategia, también solicitan implementar un mecanismo de verificación de entrega de material suficiente y de calidad a dicho personal. Y que municipios y las alcaldías informen de manera particular sobre las acciones que llevan a cabo para atender a su personal durante la pandemia.



De igual manera, solicita a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a los demás gobernadores implementar un programa gradual de basificación de las personas que se dedican de manera voluntaria a este servicio.



Derivado de la actual emergencia sanitaria, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal determinó como actividad esencial el servicio de limpia, por lo que el personal adscrito a esta área no detuvo su actividad en todo el país.



En el caso de la Ciudad de México, una de las entidades más afectadas por el nuevo coronavirus, el Secretario General de la Sección 1, Transporte y Limpia, del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, Hugo Alonso Ortiz, informó que 94 trabajadores de limpia han falleció con síntomas relacionados al Covid-19.



Entre las Alcaldías con más casos de fallecimientos se encuentran Iztapalapa con 26 muertes, y Venustiano Carranza, que tiene registradas 12 decesos. Por lo que además, Geovanna Bañuelos, pide un plan urgente de entrega de apoyos económicos y/o en especie a favor de los familiares de las personas del servicio de limpia hayan fallecido por la enfermedad SARS-CoV2 (Covid-19) durante la presente contingencia sanitaria.



’Personal de esta área ha denunciado que laboran con insumos de protección insuficientes y de mala calidad, como cubrebocas de tela casi transparente y sólo uno por día. Además, manifiestan que tienen que manipular basura inorgánica revuelta con desechos sanitarios’, destaca la senadora.



En el documento presentado a la Comisión Permanente se destaca que los trabajadores de limpia no han recibido capacitación continua y no cuentas con las condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.



’Hasta la fecha no han recibido ningún tipo de capacitación sobre el manejo de los desechos que recogen y separan todos los días en esta época de contingencia sanitaria, y mucho menos se les han generado las condiciones óptimas de seguridad e higiene’, aseveró la líder petista.



La senadora Geovanna Bañuelos destaca que la Ciudad de México se mantiene en Semáforo Rojo Epidemiológico de la pandemia Covid-19, por lo que se continuará sólo con las actividades económicas esenciales y las que se reactivaron para el periodo de la nueva normalidad.



En este sentido, dijo, es necesario garantizar la protección de quienes laboran en ambientes de alto riesgo de contagio, como el personal de limpia, a quienes se les debe de proveer de las medidas necesarias y suficientes para garantizarles su salud física y emocional.



Asimismo, recordó que en la Ciudad de México y en algunas de las entidades del país, las personas que se dedican al servicio de limpia pueden ser de base o voluntarios.



Los primeros tienen derechos laborales y están asegurados, en tanto que los segundos viven de las propinas y de la venta de material reciclable que reúnen de entre los desechos que la sociedad les entrega todos los días.