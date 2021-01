Pide Salud Acapulco no alarmarse por censo de vacunación contra el COVID-19

El director de Salud Pública de Acapulco, Irán Trani Astudillo, informó que personal del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) del Gobierno Federal realiza un censo de adultos mayores para que sean vacunados próximamente contra el COVID-19.



En entrevista vía telefónica, el funcionario municipal dijo que algunas personas de la tercera edad han solicitado información sobre llamadas recibidas en días recientes para el registro de vacunación, pero tienen temor a ser víctimas de fraude; ante ello, aclaró el funcionario que se trata de un censo para saber si los ciudadanos están dispuestos a aplicarse la vacuna.



"Tienen un registro con la base de datos, los números, el domicilio, y llaman preguntando específicamente por la persona que tienen un enlistada, para conocer si tiene algún factor de riesgo y si están dispuestos a aplicarse la vacuna para tenerlos contemplados. Esto es a nivel federal, hago el llamado para que no se alarmen, ya tenemos la información, es pertinente que contesten para tener las dosis aptas", explicó el responsable de la salud pública del municipio.



Trani Astudillo señaló que muchas personas no pueden trasladarse a las unidades médicas, por la federación analiza estrategias para implementar brigadas móviles y que este sector vulnerable pueda ser inmunizado en sus domicilios. Reiteró que la vacuna es para todos los ciudadanos del país, pero no se obligará a ninguna persona a recibir la dosis.



Finalmente, reiteró el llamado a la población para no bajar la guardia y seguir los protocolos sanitarios contra el virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, así como cuidarse y recibir atención oportuna ante los primeros síntomas.