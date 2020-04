Pide Salud atender salud mental ante brote de coronavirus

El brote del nuevo coronavirus Covid-19 en México, puede provocar miedo o pánico en la sociedad, lo cual puede ocasionar problemas de salud, advirtió la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, Lorena Rodríguez Bores.



En rueda de prensa, la especialista señaló que si bien el miedo puede ser un mecanismo de protección para realizar las acciones de prevención adecuadas o seguir las indicaciones de las autoridades, el pánico puede llevar a situaciones de riesgo.



Las personas que empiezan a estar en pánico, explicó, pueden caer en una vigilancia obsesiva de sus síntomas, a automedicarse con fármacos que no están indicados y a realizar gastos innecesarios o excesivos.



’Está bien comprar algunos de los insumos que se recomiendan, pero lo que no es adaptativo es comprar grandes cantidades o que nos puedan comprometer en la parte financiera’, refirió.



También, dijo, el pánico puede llevar a una conducta de sobreinformación, es decir, a una búsqueda obsesiva que puede ser de información no verificada o sensacionalista.



En ese sentido, la especialista indicó que dentro de las acciones que se toman en el país para enfrentar el nuevo coronavirus, se capacitó a los primeros respondientes de la línea de información del Covid-19 de la Dirección General de Epidemiología para detectar si alguna persona necesita atención psicológica.



’Sabemos que muchas de las personas que llaman no sólo hablan porque tienen dudas o necesitan la información, mucha llaman porque empiezan a tener esta situación de miedo o de pánico’, comentó.



Notimex