PIDE SALUD NO BAJAR LA GUARDIA; EDOMÉX PERMANECE EN SEMÁFORO ROJO**PIDE SALUD NO BAJAR LA GUARDIA; EDOMÉX PERMANECE EN SEMÁFORO ROJO*

•_Aconsejan seguir las recomendaciones que se proporcionan en las ligas http://salud.edomex.gob.mx/salud/covid y https://edomex.gob.mx/covid-19._

•_Piden evitar saludar de beso, mano o abrazo, no escupir y adoptar el estornudo de etiqueta._



*Toluca, Estado de México, 29 de junio de 2020.* Con el objetivo de continuar con las acciones que permitan mitigar la pandemia por COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado de México señaló que la entidad continúa en semáforo rojo de riesgo epidemiológico, por lo que exhortó a los mexiquenses a no bajar la guardia y mantener las acciones de sana distancia.



La dependencia a cargo del Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, explicó que el llamado es con especial énfasis a quienes viven en la zona del Valle de México, toda vez que debido a su colindancia con la Ciudad de México y que a partir de este día esta entidad inicia su cambio a semáforo naranja, la recomendación es continuar con la principal medida de quedarse en casa.



Asimismo, pide a la ciudadanía atender los mensajes que diariamente emite el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, con la meta de evitar la saturación de los servicios de salud, por lo que si bien la capital del país iniciará con la apertura de algunas actividades, enfatiza que en la entidad se deben seguir aplicando las acciones de prevención.



Subrayó que la principal sugerencia es quedarse en casa, proteger a los grupos vulnerables como adultos mayores, personas con enfermedades crónico degenerativas y mujeres embarazadas, evitar visitarlos, saludar de mano, beso o abrazo y enfatizar en la higiene del hogar.



En el caso de quienes por trabajo o porque salen a comprar artículos de primera necesidad o medicamentos, la recomendación sigue siendo el uso correcto de cubrebocas, evitar tocarse la cara, principalmente ojos, nariz y boca, usar gel antibacterial y mantener sana distancia, de metro a metro y medio entre personas.



Tanto en casa como en los centros de trabajo debe continuar como hábito el lavado constante de manos con agua y jabón por espacio de 20 segundos, si se estornuda o tose cubrirse la boca con el ángulo interno del codo o con un pañuelo desechable y no escupir en la vía pública.



Por último, recuerda que en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias, se cuenta con la línea de atención 800 900 3200, donde la ciudadanía recibirá orientación e información por parte de personal capacitado las 24 horas del día; además de seguir las recomendaciones que se proporcionan en las ligas http://salud.edomex.gob.mx/salud/covid y https://edomex.gob.mx/covid-19.



