Pide senador Samuel García informe de Salud y SRE sobre acciones en contra de la pandemia



Formulan a sus titulares una serie de cuestiomientos sobre el problema para aclarar dudas



El senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano (MC), solicitó a los titulares de las secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores envíen al Senado de la República un informe amplio y detallado sobre cómo el gobierno federal está enfrentando la emergencia sanitaria en el país y la frontera con Estados Unidos, ante la propagación del virus Covid-19.



A través de una propuesta con punto de acuerdo, el presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal urgió que los secretarios Jorge Alcocer y Marcelo Ebrard, respectivamente, respondan cuestionamientos sobre cómo se está enfrentando la crisis sanitaria, la aplicación de pruebas para su detección, distribución de insumos en hospitales y las medidas que se implementan en la frontera con el vecino país del norte para evitar la importación de contagios, entre otros.



El legislador regiomontano solicita al titular de SRE: Que informe a esta Soberanía sobre las medidas implementadas por Estados Unidos y México en los puntos fronterizos, ante la lógica de casos importados a nuestro país; ¿cuáles son las estrategias que ambas naciones implementan en conjunto para evitar la propagación del virus Covid-19? y ¿cuáles las medidas sobre el control del tránsito terrestre en los puntos fronterizos que ambas naciones implementan para evitar la propagación del virus?



En tanto, al titular de Salud le hizo cinco preguntas: ¿Cuál es el número y la mecánica de distribución y aplicación de las pruebas para la detección del virus Covid-19, con las que el Estado Mexicano cuenta?, ¿cuál es la tasa de contagio de personas asintomáticas y portadoras del virus?, ¿cuál es el grado de efectividad de las pruebas rápidas con las que el Gobierno Federal cuenta?; ¿qué acciones se están impulsando en coordinación con instituciones de educación pública para combatirla propagación del virus? y ¿qué acciones de suministro de equipo médico se están implementando a efecto de dotar a las instituciones de salud de material necesario para detectar y combatir la propagación del virus Covid-19?



El senador García Sepúlveda señaló que los cuestiomamientos surgen a raíz de una serie de dudas y preguntas que hace la sociedad en general y organizaciones civiles, como las cifras de muertos y las causas exactas, ¿queì estaì pasando en la frontera? ¿por queì Meìxico no registra el mismo nivel de casos sospechosos y positivos?...



Recordó que Alhelí Calderón, experta epidemióloga del Colegio de la Frontera Norte, señaló que ’las cifras de contagios del Covid-19 en Meìxico no son confiables, no son creiìbles’. La preocupación aumenta por quienes transitan diariamente por las fronteras, cuestionando si se están haciendo las pruebas suficientes para la detección del virus en territorio mexicano, agregó.



En Meìxico, aseguró, ni siquiera sabemos cuaìl es la cifra oficial de pruebas aplicadas. En el país se han hecho menos pruebas que en otros países, menos de 10 mil. En comparación, Nueva York había realizado recientemente más de 205 mil pruebas. Esta diferencia pone en duda la efectividad del gobierno mexicano en la aplicación de pruebas para detectar el virus, acotó.



La propuesta fue turnada de manera directa, para su trámite correspondiente, al Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento a la Pandemia del Virus COVID-19.