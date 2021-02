Pide Sheinbaum separarse de su cargo a alcaldes que quieran reelegirse

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la mayoría de los alcaldes de Morena se separarán de su cargo mientras se realiza la encuesta para definir a los candidatos de ese partido, asimismo, sugirió que, en caso de ganar la candidatura, se separen del cargo para realizar la campaña.



’Hay una parte que es la normatividad formal electoral en donde no están obligados a separarse de sus cargos y la otra es que muchos alcaldes que son de Morena decidieron separarse para la realización de la encuesta que viene en las semanas próximas, no hay una normatividad particular Morena, no sé en el caso del PAN del PRI y PRD.



’Pero separarse de su cargo, yo creo, que sería una orientación para todos aquellos, no importa el partido político que pertenezca para poder garantizar que, en efecto, no están utilizando recursos públicos en sus campañas’, dijo.

Comentó que independientemente de la ley electoral, a su punto de vista, es que una vez que, son candidatos de sus partidos, valdría la pena que se separaran de sus cargos para poder separar lo electoral del servicio público, incluyendo a los diputados locales.



’Sí es importante esta separación del cargo, para qué, al menos haya una igualdad de circunstancias con otros candidatos’, dijo.



En relación a los funcionarios de su administración, expuso que hay al menos 10 funcionarios que tienen la intención de postularse para un puesto de elección pública, por lo que les pidió que se separarán del cargo, ’para que no haya ningún problema y no se confunda el tema de elecciones con el tema de gobierno’.



La mandataria local destacó que Morena ya gobierna 13 alcaldías, pues además de Julio César Moreno de Venustiano Carranza que se pasó a este partido, y adelantó que también lo hizo Octavio Rivero de Milpa Alta, quien era de Movimiento Ciudadano.



’El alcalde de Milpa Alta sí, recientemente anunció su cercanía con Morena’, dijo.



maot